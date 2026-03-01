एक्शन मोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चिनहट के बाद सिधौली सीएचसी में दिखाए सख्त तेवर

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता, तब तक वे केंद्र नहीं छोड़ें। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानीं। वहीं एक्स-रे के लिए लगी लंबी कतार को देखकर उन्होंने तत्काल जनरेटर चालू करवाया और एक्स-रे की प्रक्रिया शुरू कराई, ताकि मरीजों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। साथ ही पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए।