17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीतापुर

एक्शन मोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चिनहट के बाद सिधौली सीएचसी में दिखाए सख्त तेवर

Brajesh Pathak CHC Inspection Uttar Pradesh : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वह लगातार स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

सीतापुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 17, 2026

सिधौली सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे ब्रजेश पाठक, PC- IANS

सीतापुर : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वह लगातार सीएचसी का निरीक्षण कर रहे हैं। चिनहट में बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचने के बाद अब उन्होंने सिधौली सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गंदगी और अन्य अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए।

पेयजल की व्यवस्था सही न होने पर उठाए सवाल

दोनों स्थानों पर ब्रजेश पाठक ने व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंगलवार को सिधौली सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ने चिकित्सकीय व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। केंद्र में फैली गंदगी और पेयजल व्यवस्था की खराब स्थिति देखकर उन्होंने नाराजगी जताई।

मरीजों से बातकर जानी उनकी समस्याएं

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता, तब तक वे केंद्र नहीं छोड़ें। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानीं। वहीं एक्स-रे के लिए लगी लंबी कतार को देखकर उन्होंने तत्काल जनरेटर चालू करवाया और एक्स-रे की प्रक्रिया शुरू कराई, ताकि मरीजों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। साथ ही पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए।

सफाई एजेंसी का भुगतान रोकने के आदेश

सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी करने और एक सप्ताह का भुगतान रोकने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने सोमवार को चिनहट सीएचसी के निरीक्षण में भी कई खामियां पाई थीं और अधिकारियों को सुधार के सख्त निर्देश दिए थे।

डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की जनता को बेहतर और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दोहराया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

चिनहट सीएचसी पर बिना पूर्व सूचना पहुंचे

लखनऊ के चिनहट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सोमवार को वह औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे डिप्टी सीएम को देखकर अस्पताल प्रशासन और स्टाफ में हलचल मच गई। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम सीधे ओपीडी पहुंचे और वहां मौजूद मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से दवाइयों, जांच और डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में भी पूछा।

इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई का भी जायजा लिया और गंदगी दिखने पर नाराजगी दिखाई। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर यह देखा कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी समय पर ड्यूटी पर मौजूद हैं या नहीं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 08:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / एक्शन मोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चिनहट के बाद सिधौली सीएचसी में दिखाए सख्त तेवर

बड़ी खबरें

View All

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खेत में मिली 3 तीन बच्चों के मां की लाश, घर में लटका मिला प्रेमी… महज 4 वर्षों में प्रेम कहानी का खौफनाक अंत

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
सीतापुर

सीतापुर में मौसम का कहर: दो महिलाओं पर गिरी आकाशीय बिजली, मचा कोहराम

मौसम का कहर, फोटो सोर्स- मेटा एआई
सीतापुर

सीतापुर में झाड़फूंक के नाम पर शर्मनाक हरकत, मदरसे में विधवा से छेड़छाड़ का आरोप

झाड़ फूंक के बहाने विधवा से छेड़छाड़, मौलाना के खिलाफ केस दर्ज (Source: Police Media Cell)
सीतापुर

अलविदा की नमाज कल, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश और शांति की अपील

सीतापुर में अलविदा की नमाज कल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
सीतापुर

इश्क की जुदाई या कानून का डर, जेल गेट पर युवक ने बहा दिया अपना ही खून

नाबालिग से प्रेम प्रसंग के मामले में गिरफ्तार युवक ने पुलिस कस्टडी में उठाया आत्मघाती कदम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
सीतापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.