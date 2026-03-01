ड्राइवर ने मंदिर पर बुलडोजर चलाने से किया इनकार, बुलाया गया प्राइवेट ऑपरेटर

Government driver refuses to run bulldozer over Man Durga Mandir: सीतापुर में दुर्गा मंदिर को तोड़ने के लिए नगर पालिका का बुलडोजर मौके पर पहुंचा। मौके पर प्रशासनिक टीम भी मौजूद थी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों में उस समय हड़कंप मच गया। जब नगर पालिका के बुलडोजर के ड्राइवर ने मंदिर के ऊपर जेसीबी चलाने से इनकार कर दिया। आनन-फानन प्राइवेट चालक को बुलवाया गया। जिसने मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मंदिर के सामने हाथ जोड़ खड़े रहे। यह मंदिर सड़क के चौड़ीकरण में बाधक था। प्रशासन ने मूर्ति को दूसरे मंदिर में रखवा दिया है। मामला कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के पास का है।