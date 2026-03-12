Sitapur Crime: सीतापुर में झाड़ फूंक के नाम पर शर्मनाक हरकत, मदरसे में विधवा से छेड़छाड़ का आरोप

Sitapur Molestation Case: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक मदरसे से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां झाड़ फूंक कराने पहुंची एक विधवा महिला के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करने का आरोप एक मौलाना पर लगा है। घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला जिले के Rampur Mathura थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।