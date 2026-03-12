12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीतापुर

Sitapur Crime: सीतापुर में झाड़ फूंक के नाम पर शर्मनाक हरकत, मदरसे में विधवा से छेड़छाड़ का आरोप

Sitapur Shock:  सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र में झाड़ फूंक कराने मदरसे गई विधवा महिला से मौलाना पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

3 min read
Google source verification

सीतापुर

image

Ritesh Singh

Mar 12, 2026

झाड़ फूंक के बहाने विधवा से छेड़छाड़, मौलाना के खिलाफ केस दर्ज (Source: Police Media Cell)

झाड़ फूंक के बहाने विधवा से छेड़छाड़, मौलाना के खिलाफ केस दर्ज (Source: Police Media Cell)

Sitapur Molestation Case: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक मदरसे से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां झाड़ फूंक कराने पहुंची एक विधवा महिला के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करने का आरोप एक मौलाना पर लगा है। घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला जिले के Rampur Mathura थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।

झाड़ फूंक कराने मदरसे पहुंची थी महिला

जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला विधवा है और अपने परिवार के साथ स्थानीय क्षेत्र में रहती है। महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि पिछले कुछ समय से वह पारिवारिक और मानसिक परेशानियों से गुजर रही थी। इसी बीच किसी परिचित ने उसे सलाह दी कि वह मदरसे में जाकर झाड़ फूंक करवा ले, जिससे उसकी परेशानी दूर हो सकती है।

महिला इसी भरोसे के साथ क्षेत्र के एक मदरसे में पहुंची, जहां आरोपी मौलाना लोगों का इलाज झाड़ फूंक और दुआ के जरिए करने का दावा करता था। पीड़िता का कहना है कि जब वह मदरसे पहुंची तो शुरुआत में मौलाना ने सामान्य बातचीत की और उसे अलग कमरे में ले जाकर झाड़ फूंक करने की बात कही।

कमरे में ले जाकर की छेड़छाड़

पीड़िता का आरोप है कि मौलाना उसे एक कमरे में ले गया और झाड़ फूंक के नाम पर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने विरोध किया और वहां से निकलने की कोशिश की। महिला के मुताबिक उसने तुरंत वहां से निकलकर घर पहुंचकर अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना के बाद परिवार में आक्रोश फैल गया और मामले को पुलिस तक ले जाने का निर्णय लिया गया।

सहयोगी ने दबाव बनाकर समझौते की कोशिश की

पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद मौलाना के एक सहयोगी ने उससे संपर्क किया और मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाया। महिला का कहना है कि सहयोगी ने उसे पैसे देकर मामला खत्म करने की पेशकश भी की। उसने कहा कि यदि वह शिकायत वापस ले ले तो उसे आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन पीड़िता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और न्याय के लिए पुलिस के पास जाने का फैसला किया।

पुलिस से की शिकायत

घटना के बाद पीड़िता ने Uttar Pradesh Police के पास पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी मौलाना के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित की गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या पहले भी इस तरह की कोई शिकायत सामने आई थी। मदरसे से जुड़े लोगों और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इलाके में चर्चा का विषय बनी घटना

घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। कई लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों या संस्थानों में इस तरह की घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार महिलाएं अंधविश्वास या मजबूरी में ऐसे स्थानों पर जाती हैं, जहां उनका शोषण होने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग झाड़ फूंक या अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर सीधे चिकित्सकीय या कानूनी सहायता लें।

प्रशासन की अपील

पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना होती है तो वह बिना डर के पुलिस को जानकारी दे। अधिकारियों का कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Alvida Namaz on Eid-ul-Fitr: अलविदा की नमाज कल, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश और शांति की अपील
सीतापुर
सीतापुर में अलविदा की नमाज कल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 03:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / Sitapur Crime: सीतापुर में झाड़ फूंक के नाम पर शर्मनाक हरकत, मदरसे में विधवा से छेड़छाड़ का आरोप

बड़ी खबरें

View All

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अलविदा की नमाज कल, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश और शांति की अपील

सीतापुर में अलविदा की नमाज कल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
सीतापुर

इश्क की जुदाई या कानून का डर, जेल गेट पर युवक ने बहा दिया अपना ही खून

नाबालिग से प्रेम प्रसंग के मामले में गिरफ्तार युवक ने पुलिस कस्टडी में उठाया आत्मघाती कदम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
सीतापुर

मौत के आखिरी 30 सेकंड, चीखते रहे भाई-भाभी… और छोटा चलाता रहा चाकू, एक ही घर में डबल मर्डर

सीतापुर

महिला मित्र के साथ रंगरेलियां मना रहे थे मास्टर साहब, पत्नी ने पकड़कर बीच सड़क पर की धुनाई

सीतापुर

पुलिस कार्रवाई से नाराज भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी थाने में धरने पर

थाने पहुंचकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी, समर्थकों संग किया प्रदर्शन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
सीतापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.