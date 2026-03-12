Sitapur Crime: सीतापुर में झाड़ फूंक के नाम पर शर्मनाक हरकत, मदरसे में विधवा से छेड़छाड़ का आरोप

झाड़ फूंक के बहाने विधवा से छेड़छाड़, मौलाना के खिलाफ केस दर्ज (Source: Police Media Cell)
Sitapur Molestation Case: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक मदरसे से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां झाड़ फूंक कराने पहुंची एक विधवा महिला के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करने का आरोप एक मौलाना पर लगा है। घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला जिले के Rampur Mathura थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला विधवा है और अपने परिवार के साथ स्थानीय क्षेत्र में रहती है। महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि पिछले कुछ समय से वह पारिवारिक और मानसिक परेशानियों से गुजर रही थी। इसी बीच किसी परिचित ने उसे सलाह दी कि वह मदरसे में जाकर झाड़ फूंक करवा ले, जिससे उसकी परेशानी दूर हो सकती है।
महिला इसी भरोसे के साथ क्षेत्र के एक मदरसे में पहुंची, जहां आरोपी मौलाना लोगों का इलाज झाड़ फूंक और दुआ के जरिए करने का दावा करता था। पीड़िता का कहना है कि जब वह मदरसे पहुंची तो शुरुआत में मौलाना ने सामान्य बातचीत की और उसे अलग कमरे में ले जाकर झाड़ फूंक करने की बात कही।
पीड़िता का आरोप है कि मौलाना उसे एक कमरे में ले गया और झाड़ फूंक के नाम पर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने विरोध किया और वहां से निकलने की कोशिश की। महिला के मुताबिक उसने तुरंत वहां से निकलकर घर पहुंचकर अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना के बाद परिवार में आक्रोश फैल गया और मामले को पुलिस तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद मौलाना के एक सहयोगी ने उससे संपर्क किया और मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाया। महिला का कहना है कि सहयोगी ने उसे पैसे देकर मामला खत्म करने की पेशकश भी की। उसने कहा कि यदि वह शिकायत वापस ले ले तो उसे आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन पीड़िता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और न्याय के लिए पुलिस के पास जाने का फैसला किया।
घटना के बाद पीड़िता ने Uttar Pradesh Police के पास पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी मौलाना के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित की गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या पहले भी इस तरह की कोई शिकायत सामने आई थी। मदरसे से जुड़े लोगों और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। कई लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों या संस्थानों में इस तरह की घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार महिलाएं अंधविश्वास या मजबूरी में ऐसे स्थानों पर जाती हैं, जहां उनका शोषण होने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग झाड़ फूंक या अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर सीधे चिकित्सकीय या कानूनी सहायता लें।
पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना होती है तो वह बिना डर के पुलिस को जानकारी दे। अधिकारियों का कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
