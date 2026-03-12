12 मार्च 2026,

गुरुवार

सीतापुर

Alvida Namaz on Eid-ul-Fitr: अलविदा की नमाज कल, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश और शांति की अपील

Alvida Namaz 2026: सीतापुर में रमजान के आखिरी जुमे पर अदा होने वाली अलविदा की नमाज़ को लेकर प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने नागरिकों से नमाज़ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में अदा करने की अपील की।

सीतापुर

image

Ritesh Singh

Mar 12, 2026

सीतापुर में अलविदा की नमाज कल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

सीतापुर में अलविदा की नमाज कल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Alvida Namaz Eid ul Fitr News: पवित्र रमजान महीने के अंतिम चरण में अदा की जाने वाली अलविदा की नमाज़ को लेकर जनपद सीतापुर में प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन ने इस अवसर पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी Anuj Singh (डीएम) की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष अलविदा की नमाज़ निर्धारित तिथि पर अदा की जाएगी और सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इसे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इसलिए सभी लोग मिलकर इस पावन अवसर को शांति और सद्भाव के साथ मनाएं तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

अलविदा की नमाज़ का धार्मिक महत्व

अलविदा की नमाज़ इस्लाम धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह रमजान के आखिरी शुक्रवार को अदा की जाती है और इसे विदाई जुमे की नमाज़ भी कहा जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों और ईदगाहों में एकत्र होकर नमाज़ अदा करते हैं और देश-दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ करते हैं।

सीतापुर जिले में भी हर साल अलविदा की नमाज़ के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंचते हैं। प्रशासन का कहना है कि इस बार भी हजारों लोग नमाज़ के लिए एकत्र हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की गई है।

प्रशासन की ओर से जारी निर्देश

जिला प्रशासन ने नमाज के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि नमाज़ निर्धारित स्थानों पर ही अदा करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और प्रशासन द्वारा बनाए गए यातायात प्रबंध का सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की असुविधा या समस्या होने पर लोग तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दें, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

अलविदा की नमाज़ को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा। जिले के विभिन्न स्थानों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

शांति और भाईचारे की अपील

प्रशासन ने सभी धर्मों और समुदायों के लोगों से अपील की है कि वे इस पर्व को भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाएं। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार समाज में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं और सभी को मिल-जुलकर इन्हें मनाना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सीतापुर की पहचान आपसी सौहार्द और भाईचारे के लिए रही है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार भी अलविदा की नमाज़ शांति और अनुशासन के साथ संपन्न होगी।

अफवाहों से बचने की सलाह

प्रशासन ने लोगों को सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहने की सलाह भी दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रामक या आपत्तिजनक संदेश फैलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

साफ-सफाई और व्यवस्थाओं पर भी ध्यान

अलविदा की नमाज़ के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने को देखते हुए नगर पालिका और अन्य विभागों को भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिदों और नमाज स्थलों के आसपास साफ-सफाई, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है ताकि नमाज़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

स्थानीय लोगों में उत्साह

अलविदा की नमाज़ को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग इस विशेष अवसर के लिए तैयारी कर रहे हैं और मस्जिदों में विशेष इबादत का आयोजन भी किया जा रहा है। धार्मिक विद्वानों का कहना है कि यह दिन आत्मचिंतन, इबादत और इंसानियत की सेवा का संदेश देता है।

