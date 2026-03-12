Alvida Namaz on Eid-ul-Fitr: अलविदा की नमाज कल, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश और शांति की अपील

Alvida Namaz Eid ul Fitr News: पवित्र रमजान महीने के अंतिम चरण में अदा की जाने वाली अलविदा की नमाज़ को लेकर जनपद सीतापुर में प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन ने इस अवसर पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी Anuj Singh (डीएम) की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष अलविदा की नमाज़ निर्धारित तिथि पर अदा की जाएगी और सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इसे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इसलिए सभी लोग मिलकर इस पावन अवसर को शांति और सद्भाव के साथ मनाएं तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।