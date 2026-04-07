UP Cabinet: योगी सरकार का बड़ा ऐलान: शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ेगा, युवाओं को मुफ्त टैबलेट मिलेंगे

इस योजना के तहत टैबलेट वितरण के लिए अंतिम बिड डॉक्यूमेंट को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा और वितरण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा तकनीकी ज्ञान से जोड़ना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना प्रदेश के युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए, जिन्हें डिजिटल संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है।