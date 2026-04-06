UP cabinet expansion: योगी के दिल्ली दौरे से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज

यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज, सीएम योगी का दिल्ली दौरा बना चर्चा का केंद्र (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP cabinet expansion news: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बीते कुछ दिनों से शांत पड़ी अटकलों ने अचानक जोर पकड़ लिया है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया दिल्ली दौरा सुर्खियों में आ गया। हालांकि यह दौरा आधिकारिक रूप से राजनीतिक नहीं बताया जा रहा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।
शनिवार को मुख्यमंत्री वाराणसी से सीधे दिल्ली पहुंचे और कुछ ही घंटों के भीतर वापस लौट आए। इस संक्षिप्त दौरे ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया। भले ही आधिकारिक तौर पर बताया गया कि मुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम,एक मीडिया चैनल हेड के यहां आयोजित मांगलिक समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी दलों ने इसे महज एक निजी दौरा मानने से इंकार किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के अचानक और अल्पकालिक दौरे अक्सर बड़े फैसलों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना और तुरंत लौट आना कई संकेत दे रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, बीते 15 दिनों में दिल्ली में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की अहम बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। इसके अलावा कोर कमेटी स्तर पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें संभावित मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार किया गया।
पार्टी के उच्चपदस्थ सूत्रों का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ-साथ निगमों और बोर्डों में पदाधिकारियों के मनोनयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए 15 अप्रैल तक की एक संभावित टाइमलाइन तय की गई है, जिसके भीतर सभी नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक अंतिम बैठक जल्द ही दिल्ली में होने की संभावना है। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल और विभिन्न बोर्ड-निगमों में नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्र इसे लगभग तय मान रहे हैं।
सूत्रों की मानें तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए संभावित नामों पर सहमति बन चुकी है। विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार की गई है। हालांकि अभी शीर्ष नेतृत्व की अंतिम मुहर लगनी बाकी है।
बताया जा रहा है कि इस बार विस्तार में युवा चेहरों और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी। साथ ही, जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर रहेगा।
जैसे-जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो रही हैं, वैसे-वैसे मंत्री पद के दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। कई नेता दिल्ली का रुख कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधने की कोशिश में लगे हैं। लखनऊ और दिल्ली दोनों ही जगहों पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
दूसरी ओर, मौजूदा मंत्रियों के बीच भी बेचैनी बढ़ गई है। संभावित फेरबदल को देखते हुए कई मंत्री अपनी स्थिति को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि कुछ के विभागों में बदलाव संभव है।
सूत्रों का कहना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार केवल नए चेहरों को शामिल करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मौजूदा मंत्रियों के प्रदर्शन का भी आकलन किया जाएगा। जिन मंत्रियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है, उन्हें हटाया जा सकता है या उनकी जिम्मेदारियों में कटौती की जा सकती है।
इस संभावित फेरबदल से सरकार की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार प्रशासनिक सख्ती और जवाबदेही पर जोर दे चुके हैं।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधतापूर्ण राज्य में मंत्रिमंडल गठन के दौरान जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस बार भी पार्टी इसी संतुलन को साधने की कोशिश में है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा हर वर्ग और क्षेत्र को संतुष्ट करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है।
मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का एक बड़ा कारण अन्य राज्यों में चल रहे चुनाव भी बताए जा रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फिलहाल इन चुनावों में व्यस्त है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के विस्तार पर अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है। हालांकि जैसे ही चुनावी व्यस्तता कम होगी, इस मुद्दे पर तेजी से फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी इस प्रक्रिया को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों के बीच यह साफ है कि अंदरखाने तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा भले ही आधिकारिक रूप से निजी बताया जा रहा हो, लेकिन इससे सियासी हलचल जरूर तेज हुई है। अब सभी की नजरें दिल्ली में होने वाली संभावित बैठक पर टिकी हैं, जहां इस पूरे मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। अगर सूत्रों की मानें, तो प्रदेश को जल्द ही नए मंत्रियों और बदले हुए समीकरणों के साथ एक नया राजनीतिक संदेश देखने को मिल सकता है।
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