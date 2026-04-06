UP cabinet expansion: योगी के दिल्ली दौरे से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज

शनिवार को मुख्यमंत्री वाराणसी से सीधे दिल्ली पहुंचे और कुछ ही घंटों के भीतर वापस लौट आए। इस संक्षिप्त दौरे ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया। भले ही आधिकारिक तौर पर बताया गया कि मुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम,एक मीडिया चैनल हेड के यहां आयोजित मांगलिक समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी दलों ने इसे महज एक निजी दौरा मानने से इंकार किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के अचानक और अल्पकालिक दौरे अक्सर बड़े फैसलों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना और तुरंत लौट आना कई संकेत दे रहा है।