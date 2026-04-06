UP में मौसम का यू-टर्न: 6-9 अप्रैल तक आंधी, बारिश और ठंडक का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य क्षोभमंडल में मध्य पाकिस्तान और आसपास के पंजाब क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही निम्न क्षोभमंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो इस मौसम प्रणाली को और मजबूत कर रहा है। इन्हीं दोनों सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में बादल छाने लगे हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।