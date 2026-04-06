UP में मौसम का यू-टर्न: 6-9 अप्रैल तक आंधी, बारिश और ठंडक का अलर्ट जारी

प्रदेश में मौसम की नई करवट, फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ (फोटो सोर्स : Meteorological Department )
UP weather takes a U-turn: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 अप्रैल के बीच प्रदेश में बेमौसम तूफानी बारिश, तेज हवाएं और आंधी का एक और दौर देखने को मिल सकता है। इस बदलाव से जहां एक ओर तापमान में गिरावट आएगी, वहीं दूसरी ओर जनजीवन पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य क्षोभमंडल में मध्य पाकिस्तान और आसपास के पंजाब क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही निम्न क्षोभमंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो इस मौसम प्रणाली को और मजबूत कर रहा है। इन्हीं दोनों सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में बादल छाने लगे हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार 6 अप्रैल को यह मौजूदा सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा। इस कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम में कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा। तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। हालांकि यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी।
7 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से मौसम एक बार फिर खराब होने लगेगा। इस दिन से ही बादल घिरने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की शुरुआत हो सकती है। पश्चिमी जिलों में इसका असर सबसे पहले देखने को मिलेगा।
8 अप्रैल को यह मौसम प्रणाली और सक्रिय हो जाएगी और इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस दिन कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी आने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
9 अप्रैल से यह पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने लगेगा। हालांकि इस दौरान भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम ठंडा महसूस होगा।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जाएगी। जहां एक ओर गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अचानक ठंडक बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
यह मौसम परिवर्तन किसानों के लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आया है। बारिश से जहां फसलों को लाभ मिल सकता है, वहीं तेज हवाओं और आंधी से फसलें नुकसान भी झेल सकती हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों और खेतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करें।
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
तेज हवाओं और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। सड़कों पर जलभराव, यातायात बाधित होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।इसके अलावा स्कूल, कार्यालय और दैनिक कार्यों पर भी असर पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम का यह बदलाव एक बार फिर लोगों की परीक्षा लेने वाला है। हालांकि इससे गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी सामने आएंगी। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और सतर्क रहें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।
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