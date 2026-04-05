आकाशीय बिजली का कहर: सीतापुर के चलाकापुर गांव में भीषण आग, दो महिलाओं समेत मासूम की दर्दनाक मौत

Sitapur News: जिले के सदरपुर थाना क्षेत्र के चलाकापुर गांव में शनिवार देर शाम को कुदरत का ऐसा भयावह कहर टूटा, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। आकाशीय बिजली गिरने से भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं की जलकर मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची की भी मौत की खबर सामने आई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और हर ओर चीख-पुकार का माहौल है।