‘जब अतीक के बेटे अबान पर दर्ज हुई थी पहली FIR’, सड़क हादसे में जान गंवाने वाले माफिया के बेटे से जुड़ा पूरा किस्सा जानिए

पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो में इस्तेमाल किए गए संवाद को धमकी और दहशत फैलाने वाला माना गया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। वीडियो में इस्तेमाल किए गए डायलॉग को लेकर कयास लगाए गए कि अतीक अहमद के परिवार की पुरानी छवि को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में सुनाई दे रहा था कि सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से फाड़ते हैं। तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम फाड़ के जाते हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की जांच के बाद विधिक कार्रवाई की।