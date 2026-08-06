अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत,  बड़े भाई से झांसी जेल मिलने जा रहा था

Atique Amad Son Road Accident: झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद (21) की मौत हो गई। हादसा पूंछ थाना क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े 10 बजे हुआ, जब वह अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। कार में कुल पांच लोग सवार थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हाईवे पर अचानक एक जानवर आने के बाद चालक ने उसे बचाने की कोशिश की, जिससे तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अबान सहित दो लोगों की मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू को मृत घोषित कर दिया। हादसे में उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कानपुर से झांसी की ओर जा रही क्रेटा कार के सामने अचानक एक जानवर आ गया। चालक ने वाहन को बचाने के लिए मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से जा टकराई। दुर्घटना की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
पुलिस और स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, अबान अहमद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात के लिए झांसी जा रहा था। अली अहमद इस समय झांसी जेल में बंद है। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया।
पूंछ थाना पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। दुर्घटना के बाद कुछ समय तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने जल्द ही सामान्य करा दिया। पुलिस घायलों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच आगे बढ़ा रही है।
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