अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत,  बड़े भाई से झांसी जेल मिलने जा रहा था

Atique Amad Son Road Accident: झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद (21) की मौत हो गई। हादसा पूंछ थाना क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े 10 बजे हुआ, जब वह अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। कार में कुल पांच लोग सवार थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हाईवे पर अचानक एक जानवर आने के बाद चालक ने उसे बचाने की कोशिश की, जिससे तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अबान सहित दो लोगों की मौत हो गई।