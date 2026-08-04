विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का अनोखा विरोध, कोई दूध-पानी तो कोई DAP-यूरिया के बोरे लेकर पहुंचा

Samajwadi Party Protest: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायक अतुल प्रधान दूध और पानी के डिब्बे लेकर विधानसभा पहुंचे, जबकि विधायक सचिन यादव डीएपी और यूरिया के बोरे लेकर पहुंचे। अतुल प्रधान ने राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े कथित मामले को लेकर मुख्यमंत्री के पुराने बयान का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। वहीं सचिन यादव ने किसानों को खाद नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा।