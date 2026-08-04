विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का अनोखा विरोध, कोई दूध-पानी तो कोई DAP-यूरिया के बोरे लेकर पहुंचा

सपा विधायक अतुल प्रधान दूध और पानी लेकर विधानसभा पहुंचे (IANS Photo)
Samajwadi Party Protest: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायक अतुल प्रधान दूध और पानी के डिब्बे लेकर विधानसभा पहुंचे, जबकि विधायक सचिन यादव डीएपी और यूरिया के बोरे लेकर पहुंचे। अतुल प्रधान ने राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े कथित मामले को लेकर मुख्यमंत्री के पुराने बयान का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। वहीं सचिन यादव ने किसानों को खाद नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा।
समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान विधानसभा के बाहर दूध और पानी के डिब्बे लेकर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अतुल प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दूध को पानी से अलग करने का वादा किया था। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा और कहा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए।
वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध जताया। वह अपने साथ डीएपी और यूरिया के बोरे लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कई मुद्दों पर जवाब मांगा।
सपा विधायक अतुल प्रधान ने योगी सरकार के अनुपूरक बजट को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि पहले पेश किए गए बजट में कितना पैसा खर्च किया गया। अतुल प्रधान ने कहा कि आज के बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा था दूध का दूध व पानी का पानी कर देंगे, पर आज तक नहीं पता चला क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने पुराने वादों और कामों का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए।
आतंकी हमलों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में कहा कि भारत में हो या फिर दुनिया में कहीं भी, जो आतंकी हमले हो रहे हैं, वो मदरसा शिक्षा का ही प्रमाण हैं। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक बृजेश यादव ने कहा कि अगर वे हिंदू-मुस्लिम की बात करना बंद कर दें, तो वे चार सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। उनका एजेंडा धर्म का प्रचार करना, लोगों को धर्म के नशे में चूर करना, जनता से झूठ बोलना और देश को लूटना है।
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