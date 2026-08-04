यूपी चुनाव 2027: डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले- सपा की साइकिल सैफई लौट जाएगी, भाजपा फिर बनाएगी सरकार

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Keshav Maurya Statement: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया कि साल 2027 में भाजपा लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता सपा को सत्ता में नहीं देखना चाहती और अखिलेश यादव की साइकिल अंतत, सैफई लौट जाएगी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है।
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