Woman Revives Before Funeral Agra: उत्तर प्रदेशके आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बरेली के एक निजी अस्पताल में मृत घोषित की गईं 65 साल की शीला देवी के शव को परिजन घर लेकर पहुंचे थे। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं, तभी अचानक उनके शरीर में हलचल हुई। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने दामाद का हाथ पकड़ लिया और कहा, "मुझे कहां ले जा रहे हो, मैं जिंदा हूं।" इस घटना के बाद परिवार और आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। फिलहाल महिला का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।