19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा में कोरोना जैसे लक्षणों वाली 77 वर्षीय महिला SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती, RT-PCR रिपोर्ट का इंतजार

Agra Corona News: आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में 77 वर्षीय महिला कोरोना जैसे लक्षणों के साथ भर्ती हैं। निजी लैब में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, अब RT-PCR जांच से होगी आधिकारिक पुष्टि।
less than 1 minute read
Google source verification

आगरा

image

Dimple Yadav

Jul 19, 2026

Agra Corona News SN Medical College Agra COVID-19 Update

एसएन मेडिकल कॉलेज

Agra News: आगरा में एक बार फिर कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। शहर की 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMC) में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उन्हें इमरजेंसी के आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है।

निजी लैब की रिपोर्ट में मिली कोरोना पॉजिटिव

जानकारी के मुताबिक, छीपीटोला निवासी बुजुर्ग महिला पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रही थीं। परिजन पहले उन्हें हरीपर्वत क्षेत्र के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां एक निजी लैब में कराई गई जांच में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रविवार देर रात तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें एसएन की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया।

RT-PCR जांच से होगी अंतिम पुष्टि

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि किसी भी मरीज में कोरोना संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि RT-PCR जांच से ही की जाती है। इसलिए महिला का सैंपल एसएन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि उन्हें वास्तव में कोविड-19 संक्रमण है या नहीं।

प्राचार्य ने क्या कहा?

एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि महिला को एहतियात के तौर पर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ इलाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण केवल कोरोना में ही नहीं, बल्कि कई सामान्य वायरल संक्रमणों में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। RT-PCR रिपोर्ट आने के बाद ही संक्रमण की पुष्टि की जाएगी।

UP Weather Today: अगले 24 घंटे बेहद अहम, गोंडा-श्रावस्ती समेत 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

ये भी पढ़ें
फाइल फोटो पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 09:07 am

Published on:

19 Jul 2026 09:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में कोरोना जैसे लक्षणों वाली 77 वर्षीय महिला SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती, RT-PCR रिपोर्ट का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आगरा रेलवे स्टेशन विवाद पर RPF का बयान, बोले- मारपीट गलत, लेकिन जवानों को किसने उकसाया

RPF
आगरा

Agra Shivling Video: फ्र‍िज में बर्फ की बनी शि‍वल‍िंग जैसी आकृति, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Agra Shivling Viral Video
आगरा

Agra News: ‘अब सिर्फ दीप्ति नहीं, पूरी टीम मेरी बेटियां है’, लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत के बाद भावुक हुईं दीप्ति शर्मा की मां

Deepti Sharma Agra Deepti Sharma Indian Women's Cricket Team
आगरा

आगर मालवा के बगलामुखी मंदिर के दान संग्रह में सामने आई भारी गड़बड़ी, ज़िला कलेक्टर ने जांच के दिए आदेश

Baglamukhi Temple
राष्ट्रीय

UP Weather: आगरा में 10 जुलाई तक जमकर होगी बारिश, 12 जुलाई से बढ़ेगा पारा और सताएगी उमस

बारिश की चेतावनी, फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.