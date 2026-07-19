जानकारी के मुताबिक, छीपीटोला निवासी बुजुर्ग महिला पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रही थीं। परिजन पहले उन्हें हरीपर्वत क्षेत्र के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां एक निजी लैब में कराई गई जांच में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रविवार देर रात तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें एसएन की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया।