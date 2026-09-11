इटावा: शिवपाल सिंह यादव का ओपी राजभर पर बड़ा हमला, बोले- अच्छे डॉक्टर से इलाज करवायें, बीजेपी और मुसलमानों पर दिया बयान

मस्जिद गिराए जाने पर पूछे गए सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इसका लाभ केवल बीजेपी को होगा। केवल एक वर्ग के लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। उनकी अपील है कि मनोबल को न टूटने दे इस सरकार को बदलना है। सरकार बदलते यह लोग बिल में घुस जाएंगे। सरकार बनने के बाद संविधान और कानून के अनुसार मस्जिद का निर्णय लिया जाएगा। ‌जिनके साथ गलत हुआ है, जिनको ठेस लगी है, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब जनता इसका निर्णय लेगी। जनता से अपील है कि ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करें।