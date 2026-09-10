Etawah Encounter: चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग, भाग रहे हिस्ट्रीशीटर को गोली मारकर किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना महेवा-अछल्दा मार्ग पर निबाड़ीकला तिराहे के पास हुई। पुलिस टीम यहां वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस के अनुसार, फायरिंग के बाद टीम ने बदमाश की घेराबंदी शुरू कर दी। आरोपी बाइक लेकर अछल्दा की तरफ भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरता देखकर बदमाश ने दोबारा पुलिस टीम पर गोली चलाई। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद बदमाश घायल होकर गिर गया। पुलिस टीम ने उसे मौके से पकड़ लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।