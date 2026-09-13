UP में बड़ा प्रशासनिक मंथन! सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगे 33 जिलों के डीएम, शासन की बैठक पर टिकी नजरें

कानपुर नगर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, औरैया के डीएम ब्रजेश कुमार, इटावा के डीएम शुभ्रांत शुक्ला, फर्रुखाबाद के डीएम डॉ. अंकुर लाठर और कन्नौज के डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री भी सोमवार को राजधानी में मौजूद रहेंगे। कानपुर देहात के डीएम कपिल सिंह का नाम भी बैठक में बुलाए गए जिलाधिकारियों की सूची में शामिल है। इन जिलों के अधिकारियों की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलाधिकारी की निगरानी में होता है। ऐसे में राजधानी में होने वाली किसी भी उच्चस्तरीय समीक्षा या समन्वय बैठक में इन जिलों के अधिकारियों की भूमिका अहम रहती है।