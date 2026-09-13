UP में बड़ा प्रशासनिक मंथन! सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगे 33 जिलों के डीएम, शासन की बैठक पर टिकी नजरें

प्रशासनिक तैयारियों को लेकर बढ़ी हलचल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP IAS Meeting News: उत्तर प्रदेश के 33 जिलों के जिलाधिकारियों को सोमवार को राजधानी लखनऊ बुलाया गया है। प्रदेश के अलग-अलग मंडलों और जिलों से जुड़े जिलाधिकारियों की प्रस्तावित मौजूदगी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ गई है। इस बैठक में अयोध्या, लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी, सुलतानपुर, अमेठी, बहराइच समेत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों के जिलाधिकारी शामिल होंगे। जिलाधिकारियों को एक साथ राजधानी बुलाए जाने से प्रशासनिक और शासन स्तर पर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सोमवार को होने वाली इस कवायद में कुल 33 जिलों के जिलाधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी, अम्बेडकरनगर की डीएम ईशा प्रिया, बाराबंकी के डीएम ईशान प्रताप सिंह, सुलतानपुर के डीएम इन्द्रजीत सिंह और अमेठी के डीएम संजय चौहान शामिल हैं। इसके अलावा गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन, बहराइच के डीएम राजेश कुमार पांडेय, बलरामपुर के डीएम विपिन कुमार जैन और श्रावस्ती की डीएम अन्नपूर्णा गर्ग को भी लखनऊ बुलाया गया है।
राजधानी लखनऊ के डीएम विशाख जी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही हरदोई के डीएम अनुनय झा, लखीमपुर खीरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह, रायबरेली की डीएम सरनीत कौर ब्रोका, सीतापुर के डीएम डॉ. राजागणपति आर. और उन्नाव के डीएम घनश्याम मीणा को भी बुलाया गया है।
कानपुर नगर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, औरैया के डीएम ब्रजेश कुमार, इटावा के डीएम शुभ्रांत शुक्ला, फर्रुखाबाद के डीएम डॉ. अंकुर लाठर और कन्नौज के डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री भी सोमवार को राजधानी में मौजूद रहेंगे। कानपुर देहात के डीएम कपिल सिंह का नाम भी बैठक में बुलाए गए जिलाधिकारियों की सूची में शामिल है। इन जिलों के अधिकारियों की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलाधिकारी की निगरानी में होता है। ऐसे में राजधानी में होने वाली किसी भी उच्चस्तरीय समीक्षा या समन्वय बैठक में इन जिलों के अधिकारियों की भूमिका अहम रहती है।
मुरादाबाद के डीएम डॉ. राजेन्द्र पेंसिया, बिजनौर की डीएम जसजीत कौर, अमरोहा के डीएम नितिन गौड़, रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी और सम्भल के डीएम अंकित खंडेलवाल को भी सोमवार को लखनऊ बुलाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों से जिलाधिकारियों की मौजूदगी से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की प्रशासनिक तस्वीर एक ही स्थान पर सामने आने की संभावना है। जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में शासन की योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की निगरानी की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। ऐसे में जिलाधिकारियों की राजधानी में सामूहिक मौजूदगी को शासन और जिला प्रशासन के बीच सीधे समन्वय के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
बुंदेलखंड क्षेत्र के पांच जिलों के जिलाधिकारियों को भी लखनऊ बुलाया गया है। इनमें चित्रकूट के डीएम पुलकित गर्ग, बांदा के डीएम अमित आसेरी, हमीरपुर के डीएम अभिषेक गोयल, महोबा की डीएम गजल भारद्वाज और झांसी के डीएम गौरांग राठी शामिल हैं। इसके अलावा जालौन के डीएम समीर और ललितपुर के डीएम सत्य प्रकाश भी सूची में शामिल हैं। बुंदेलखंड के जिलों की भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थितियां अन्य क्षेत्रों से अलग हैं। ऐसे में इन जिलों के अधिकारियों की बैठक में मौजूदगी से क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों और शासन की प्राथमिकताओं पर चर्चा की संभावना को लेकर भी नजर बनी हुई है। हालांकि, बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी सामने नहीं आया है।
राजधानी में एक साथ 33 जिलों के जिलाधिकारियों को बुलाए जाने से प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारियों के स्तर पर भी बैठक से संबंधित तैयारियों को लेकर सक्रियता बढ़ी है। संबंधित जिलों के अधिकारी राजधानी में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटे हैं। जिलाधिकारी किसी भी जिले में शासन की योजनाओं को जमीन पर लागू कराने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जब बड़ी संख्या में डीएम को एक साथ राजधानी बुलाया जाता है तो इसे प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कवायद के तौर पर देखा जाता है।
सोमवार की बैठक में शामिल होने वाले जिलों में अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, सम्भल, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन और ललितपुर शामिल हैं। इन 33 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले जिलाधिकारियों के राजधानी पहुंचने से सोमवार को प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र लखनऊ रहने वाला है। बैठक में क्या दिशा-निर्देश सामने आते हैं और जिलाधिकारियों को शासन स्तर से क्या प्राथमिकताएं दी जाती हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।
फिलहाल जिलाधिकारियों को लखनऊ बुलाए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन बैठक में चर्चा होने वाले विस्तृत एजेंडे की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसी खास योजना, अभियान या प्रशासनिक निर्णय को बैठक से जोड़कर देखना जल्दबाजी होगी। आधिकारिक स्तर पर बैठक के एजेंडे या निर्देश सामने आने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
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