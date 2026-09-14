‘योगी बाबा भी बचाने नहीं आएंगे’, धमकी देने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी पर एक्शन, जानें पूरा मामला

पूरा मामला निगोही थाना क्षेत्र का है। 12 सितंबर को परसरा-परसरी गांव निवासी विजय सिंह भाजपा नेता श्यामनारायण मिश्रा (गुरगवां निवासी, पूर्व जिलाध्यक्ष) के पास पहुंचे। उन्होंने अपने पिता प्रेमपाल सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही देरी की शिकायत की। विजय सिंह के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सिकटोरा के ग्राम पंचायत अधिकारी अवनीश सिंह के पास लंबित था। इस पर श्यामनारायण मिश्रा ने फोन पर अवनीश सिंह से कारण पूछा।