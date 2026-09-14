Shahjahanpur News: ‘अब ज्यादा दिन सरकार नहीं रहने वाली’ भाजपा नेता को पंचायत सचिव की धमकी, बोले- जहां मिलोगे गोली मार देंगे

गांव गुरगवां निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम नारायण मिश्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार को परसरा परसरी गांव के विजय सिंह उनके पास आए थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता प्रेमपाल सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन प्रमाण पत्र की फाइल ग्राम पंचायत सचिव अवनीश सिंह के पास लंबित है। विजय सिंह की बात सुनने के बाद श्याम नारायण मिश्रा ने पंचायत सचिव को फोन किया और प्रमाण पत्र की फाइल के बारे में जानकारी मांगी। आरोप है कि सवाल पूछते ही सचिव नाराज हो गए और फोन पर गाली-गलौज शुरू कर दी।