Bulandshahr News: चार बेटों ने मां-बाप को आपस में बांटा! आहत होकर 80 साल की मां ने पति से मांगा तलाक

दशकों तक सुख-दुख में एक-दूसरे का सहारा रहे बुजुर्ग पति-पत्नी को जब जबरन अलग-अलग घर में रहने पर मजबूर किया गया, तो वे गहरे सदमे में चले गए। बेटों के इस फैसले ने 80 वर्षीय बुजुर्ग मां का दिल तोड़ दिया। पति से अलग होने का गम और बेटों की इस संवेदनहीनता से तंग आकर महिला ने प्रशासनिक व कानूनी संस्थाओं का दरवाजा खटखटाया है। महिला का कहना है कि जब वे साथ ही नहीं रह सकते, तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब? इसी वजह से उन्होंने पति से तलाक दिलाए जाने की गुहार लगाई है।