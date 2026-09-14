Bulandshahr News: चार बेटों ने मां-बाप को आपस में बांटा! आहत होकर 80 साल की मां ने पति से मांगा तलाक

बुजुर्ग महिला ने पति से मांगा तलाक (photo- chatgtp)
Bulandshahr Four Sons Divided Parents:उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से सामाजिक ताने-बाने और पारिवारिक संवेदनाओं को झकझोर देने वाला एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। जहां चार कलयुगी बेटों ने बुढ़ापे में अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने के बजाय उनका आपस में बंटवारा कर दिया। इस अमानवीय रवैये और पति से अलग किए जाने के दर्द से आहत होकर 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने पति से तलाक की कानूनी मांग की है।
जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले बुजुर्ग दंपति के चार बेटे हैं। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर जब माता-पिता को एक-दूसरे के साथ और सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बेटों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। चारों बेटों ने मिलकर एक शर्मनाक फैसला किया और माता-पिता को आपस में बांट लिया। तय किया गया कि मां दो बेटों के पास रहेगी और पिता बाकी दो बेटों के साथ रहेंगे।
दशकों तक सुख-दुख में एक-दूसरे का सहारा रहे बुजुर्ग पति-पत्नी को जब जबरन अलग-अलग घर में रहने पर मजबूर किया गया, तो वे गहरे सदमे में चले गए। बेटों के इस फैसले ने 80 वर्षीय बुजुर्ग मां का दिल तोड़ दिया। पति से अलग होने का गम और बेटों की इस संवेदनहीनता से तंग आकर महिला ने प्रशासनिक व कानूनी संस्थाओं का दरवाजा खटखटाया है। महिला का कहना है कि जब वे साथ ही नहीं रह सकते, तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब? इसी वजह से उन्होंने पति से तलाक दिलाए जाने की गुहार लगाई है।
इस अनोखे और गंभीर मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया है। अधिकारियों का कहना है कि बुजुर्ग दंपति और उनके चारों बेटों को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि बेटों को उनकी नैतिक जिम्मेदारी का अहसास कराया जा सके और बुजुर्ग दंपति को जीवन के अंतिम दिनों में एक साथ सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार मिल सके।
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