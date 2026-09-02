‘बसपा से शुरुआत और बीजेपी में मंत्री!’ जानिए बुलंदशहर के कद्दावर नेता अनिल शर्मा की पूरी प्रोफाइल

Anil Sharma Profile Journey:बुलंदशहर के शिकारपुर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार को दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीते तीन साल से बीजेपी विधायक कैंसर से जूझ रहे थे। बुलंदशहर जिले के शिकारपुर तहसील के गांव सुरजावली में 26 जून 1963 को जन्मे अनिल शर्मा का राजनीतिक सफर गांव के प्रधान पद से शुरू हुआ। 1989 में वे निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए और लगातार दूसरी बार भी इस पद पर रहे। उनके दादा और पिता भी प्रधान रह चुके थे। शिक्षा इंटरमीडिएट तक की थी। वे ब्राह्मण समुदाय से थे और कृषि तथा राजनीति को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया।