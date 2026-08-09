9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बुलंदशहर

बुलंदशहर में एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी बदमाश मोनू ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल

UP Police Encounter News: बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फरार 50 हजार का इनामी बदमाश मोनू पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। कार्रवाई में दो पुलिसकर्मी घायल हुए।
2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Ankit Sai

Aug 09, 2026

Police Encounter

बुलंदशहर में पुलिस एनकाउंटर (X Photo Kᴀᴘɪʟ Gᴏᴜʀ)

Bulandshahr News: बुलंदशहर में पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश मोनू को मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप था। गुलावठी क्षेत्र के छपरावत गांव के पास हुई कार्रवाई में स्वाट (SWAT) टीम के दरोगा समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, मोनू ने टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। जिसके बाद पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

घेराबंदी होते ही आरोपी ने की फायरिंग

पुलिस को सूचना मिली थी कि मोनू गुलावठी थाना क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद गुलावठी और सिकंदराबाद थाने की पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर गांव छपरावत के पास घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक, टीम को देखते ही मोनू ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान मोनू को गोली लग गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अंधेरे का फायदा उठाकर साथी फरार

मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी भी उसके साथ मौजूद था। फायरिंग के बीच वह अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने उसकी तलाश में आसपास के इलाके में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। मुठभेड़ की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम से पूरी जानकारी ली।

नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया अगवा

पुलिस के अनुसार, मोनू पर एक अगस्त को चोला थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा करने का आरोप था। आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद मोनू फरार हो गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। गिरफ्तारी नहीं होने पर मोनू पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी।

एसएसपी ने बताई मुठभेड़ की पूरी जानकारी

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बदमाश मोनू ने एक अगस्त को चोला थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही बदमाश वांछित चल रहा था। जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। शनिवार देर रात पुलिस की बदमाश मोनू से गुलावठी थाना क्षेत्र में गांव छपरावत के पास मुठभेड़ हुई।

बदमाश मोनू ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली चलाई। जिसमें बदमाश मोनू को गोली लग गई। घायल अवस्था में बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। स्वाट टीम, थाना गुलावठी पुलिस, थाना ककोड़ पुलिस,थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यवाही की गई है।

दो पुलिसकर्मी भी घायल

मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम के दरोगा समेत दो पुलिसकर्मियों को गोली लगने से चोट आई है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

औरैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हादसा: झांसी से बरेली जा रही कार डंपर से टकराई, दो की मौत, तीन घायल

ये भी पढ़ें
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट, फोटो सोर्स- X औरैया पुलिस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 10:09 am

Published on:

09 Aug 2026 09:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / बुलंदशहर में एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी बदमाश मोनू ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जमानत पर छूटते ही निकाला 7 किमी रोड शो; जय श्रीराम के नारे लगे, पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वालों का फूल-मालाओं से स्वागत

Slipper Attack on Pappu Yadav, पप्पू यादव चप्पल कांड, UP News
बुलंदशहर

Pappu Yadav Attack Row: पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाला गिरफ्तार! बुलंदशहर का रहने वाला है आरोपी

purnia mp pappu yadav
यूपी न्यूज

बुलंदशहर: पत्नी के विवाहेतर संबंधों से पति था परेशान, ससुराल जाकर किया सुसाइड, 4 पर केस दर्ज

UP police
बुलंदशहर

Bulandshahr News: कौन हैं राजपाल सिंह? CM योगी ने किया सम्मानित, सैनिक विद्यालय के लिए जमीन कर दी थी दान

Bulandshahr News, CM Yogi Adityanath, Rajpal Singh, Rajju Bhaiya Sainik Vidya Mandir, UP News in Hindi, BJP Government, RSS, बुलंदशहर न्यूज, सीएम योगी, राजपाल सिंह, यूपी न्यूज, कौन हैं राजपाल सिंह,
बुलंदशहर

‘गुलामी वाली सोच को जड़ से उखाड़ना पहला काम’, बुलंदशहर में गरजे CM योगी आदित्यनाथ

up supplementary budget 2026 big announcements free bus travel paper leak
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.