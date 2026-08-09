बुलंदशहर में एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी बदमाश मोनू ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल

Bulandshahr News: बुलंदशहर में पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश मोनू को मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप था। गुलावठी क्षेत्र के छपरावत गांव के पास हुई कार्रवाई में स्वाट (SWAT) टीम के दरोगा समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, मोनू ने टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। जिसके बाद पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।