बुलंदशहर: पत्नी के विवाहेतर संबंधों से पति था परेशान, ससुराल जाकर किया सुसाइड, 4 पर केस दर्ज

Bulandshahr Husband Suicide Case: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पहासू थाना क्षेत्र अंतर्गत दीघी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी के अवैध संबंधों से मानसिक रूप से परेशान 38 वर्षीय युवक ऋषि ने शनिवार रात ससुराल में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई बाल किशन ने थाने में तहरीर देकर पत्नी प्रीति, प्रेमी सोनू, सास राजकुमारी और साले विजय के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है।