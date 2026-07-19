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बुलंदशहर: पत्नी के विवाहेतर संबंधों से पति था परेशान, ससुराल जाकर किया सुसाइड, 4 पर केस दर्ज

Bulandshahr News: बुलंदशहर स्थित पहासू थाना क्षेत्र के दीघी गांव में पत्नी के प्रेम संबंध से परेशान होकर पति ने ससुराल में सुसाइड कर लिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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बुलंदशहर

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Shaitan Prajapat

Jul 19, 2026

UP police

UP police (फाइल फोटो- पत्रिका)

Bulandshahr Husband Suicide Case: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पहासू थाना क्षेत्र अंतर्गत दीघी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी के अवैध संबंधों से मानसिक रूप से परेशान 38 वर्षीय युवक ऋषि ने शनिवार रात ससुराल में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई बाल किशन ने थाने में तहरीर देकर पत्नी प्रीति, प्रेमी सोनू, सास राजकुमारी और साले विजय के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है।

2010 में हुई थी शादी

अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खेलिया कल्यानपुर गांव निवासी बाल किशन ने बताया कि उनके छोटे भाई ऋषि की वर्ष 2010 में पहासू के दीघी गांव निवासी प्रीति के साथ शादी हुई थी। दंपति के तीन बच्चे हैं— सबसे बड़ी बेटी गुंजन (लगभग 14 वर्ष), सात वर्षीय बेटा कुनाल और चार वर्षीय पुनीत। बाल किशन के अनुसार, प्रीति का पिछले दो-तीन साल से गौतमबुद्ध नगर के मुतेना गांव निवासी सोनू के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। इसी वजह से प्रीति अक्सर बच्चों को साथ लेकर मायके में रहने लगी थी।

पंचायत हुई, तलाक तय था

इस संबंध को लेकर दोनों परिवारों के बीच कई बार पंचायत भी हुई। पिछले साल हुई पंचायत में प्रीति के परिजनों ने भी इस रिश्ते की बात स्वीकार की और प्रीति को अलग करने की सहमति दी। मार्च 2026 में दोनों के तलाक होने की बात तय थी, लेकिन ऋषि अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहता था। इसलिए वह तलाक देने को तैयार नहीं था।

बच्चों को लाने गया था ससुराल

काफी समय से प्रीति बच्चों के साथ मायके में ही रह रही थी। तीन-चार दिन पहले ऋषि अपनी पत्नी और बच्चों को घर ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा। लेकिन प्रीति सोनू के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। इस बात ने ऋषि को गहराई से आहत किया। परेशान होकर शनिवार रात को उसने बंद कमरे में पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह परिवार के लोगों ने जब शव लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी।

बच्चों ने खोला राज

मृतक के ताऊ के बेटे अशोक ने बताया कि बच्चों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि मां-बाप के बीच अक्सर विवाद होता था। पिता घर ले जाने की जिद करते थे, लेकिन मां मना करती थी। कुनाल ने बताया कि पिता ने एक रात पहले शराब पी थी। ऋषि ग्रेटर नोएडा में एक निजी कंपनी में सीवर लाइन का काम करता था। वेतन मिलने पर वह बच्चों से मिलने ससुराल जाता था। परिवार उसे रोकता था, लेकिन वह बच्चों के बिना रहने में असमर्थ था।

पुलिस की कार्रवाई

पहासू थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक के भाई की तहरीर पर सोनू, प्रीति, राजकुमारी और विजय के खिलाफ IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ शिकारपुर प्रमोद शर्मा ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Updated on:

19 Jul 2026 06:59 pm

Published on:

19 Jul 2026 06:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / बुलंदशहर: पत्नी के विवाहेतर संबंधों से पति था परेशान, ससुराल जाकर किया सुसाइड, 4 पर केस दर्ज

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