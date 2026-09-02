शिकारपुर से BJP विधायक अनिल शर्मा का निधन, कैंसर से थे पीड़ित, 4 बार बने विधायक और योगी सरकार में रहे मंत्री

परिजनों के मुताबिक, अनिल शर्मा वर्ष 2023 से कैंसर से पीड़ित थे। दिल्ली के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार दोपहर उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया। भाजपा विधायक के निधन की खबर के बाद पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों ने शोक जताया। उनके निधन को भाजपा के लिए बुलंदशहर की राजनीति में बड़ी क्षति माना जा रहा है। अनिल शर्मा के निधन के बाद अब प्रदेश में 6 विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। इनमें तीन सीटें सपा, दो भाजपा और एक बसपा के खाते की हैं। इससे पहले, 5 अगस्त को बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया था।