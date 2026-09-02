‘UP में 6 विधानसभा सीटें खाली!’ अनिल शर्मा के निधन के बाद बदला समीकरण, जानिए क्यों नहीं होंगे अब उपचुनाव

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151ए के तहत किसी सीट के खाली होने पर आम तौर पर छह महीने के अंदर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर संबंधित सदस्य का शेष कार्यकाल एक साल से कम बचा हो, तो उपचुनाव कराना जरूरी नहीं। यूपी विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होने वाला है। सितंबर 2026 में शेष अवधि एक साल से काफी कम है, इसलिए चुनाव आयोग इन सीटों पर उपचुनाव नहीं करा रहा।