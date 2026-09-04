कौन हैं अखिलेश के करीबी और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित? पत्नी को मारने का वीडियो वायरल, जानें राजनीति सफर

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गुड्डू पंडित और अर्चना के बीच विवाद साफ नजर आता है। आरोप है कि गुड्डू पंडित ने अर्चना के बाल खींचे और उन्हें फर्श पर घसीटा। अर्चना चिल्लाती हुई दिख रही हैं और झाड़ू से जवाब देने की कोशिश करती हैं। इसके बाद गुड्डू उन्हें झाड़ू समेत खींचते नजर आते हैं। अर्चना घर से भागते हुए गुंडा-बदमाश कहती दिखती हैं। यह घटना 2 सितंबर को अर्चना के घर में हुई बताई जा रही है।