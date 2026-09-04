‘आ झाड़ू से मार’, समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू पंडित ने पत्नी को घसीटते हुए पीटा; कांग्रेस महिलासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं अर्चना

Guddu Pandit Viral Video:बुलंदशहर में पूर्व विधायक और सपा नेता गुड्डू पंडित पर उनकी पत्नी अर्चना पंडित से मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच हाथापाई होती दिखाई दे रही है। अर्चना पंडित ने शिकारपुर थाने में शिकायत देकर पूर्व विधायक से जान का खतरा बताया है। अर्चना कांग्रेसमहिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पुलिस से अपनी सुरक्षा के लिए 24 घंटे महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत और सामने आए वीडियो की जांच की जा रही है।