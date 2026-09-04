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बुलंदशहर

‘आ झाड़ू से मार’, समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू पंडित ने पत्नी को घसीटते हुए पीटा; कांग्रेस महिलासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं अर्चना

Guddu Pandit Viral Video: बुलंदशहर में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर पत्नी अर्चना पंडित से मारपीट का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अर्चना ने पुलिस में शिकायत देकर जान का खतरा बताया है।
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बुलंदशहर

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Harshul Mehra

Sep 04, 2026

bulandshahr guddu pandit wife archana panda assault viral video

समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू पंडित ने पत्नी को पीटा। फोटो सोर्स-X (@gaurav5pandey)

Guddu Pandit Viral Video:बुलंदशहर में पूर्व विधायक और सपा नेता गुड्डू पंडित पर उनकी पत्नी अर्चना पंडित से मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच हाथापाई होती दिखाई दे रही है। अर्चना पंडित ने शिकारपुर थाने में शिकायत देकर पूर्व विधायक से जान का खतरा बताया है। अर्चना कांग्रेसमहिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पुलिस से अपनी सुरक्षा के लिए 24 घंटे महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत और सामने आए वीडियो की जांच की जा रही है।

वीडियो में पत्नी के बाल खींचने का आरोप

सामने आए वीडियो में गुड्डू पंडित और अर्चना पंडित के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि गुड्डू पंडित ने अर्चना के बाल खींचे और उन्हें फर्श पर घसीटा। वीडियो में अर्चना चिल्लाती हुई दिखाई दे रही हैं और झाड़ू से गुड्डू पंडित को मारने की कोशिश करती हैं। इसके बाद गुड्डू पंडित उन्हें झाड़ू समेत खींचते हुए नजर आते हैं। अर्चना उन्हें गुंडा-बदमाश कहती हुई घर से बाहर निकलकर भागती दिखाई देती हैं। साथ ही वीडियो में कहते हुए नजर आ रही हैं कि झाड़ू से मार।

बताया गया है कि वीडियो 2 सितंबर का है, जो अब सामने आया है। घटना बुलंदशहर कलेक्ट्रेट से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित अर्चना के घर की बताई जा रही है।

अर्चना ने थाने में दी शिकायत

अर्चना पंडित ने गुरुवार को शिकारपुर थाने में शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित उनके घर में घुसे और उनके साथ मारपीट की। शिकायत में उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे समर पंडित के साथ घर पर थीं। इसी दौरान गुड्डू पंडित अचानक वहां पहुंचे और जोर-जोर से दरवाजा पीटते हुए उन्हें आवाज देने लगे।

धक्का देकर गिराने और मारपीट का आरोप

अर्चना के मुताबिक, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, गुड्डू पंडित ने उन्हें जोरदार धक्का दे दिया। इससे वह फर्श पर गिर गईं। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। अर्चना ने बताया कि उनकी चीख सुनकर घर का नौकर मौके पर पहुंचा और मोबाइल से घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। वीडियो बनता देखकर गुड्डू पंडित पीछे हट गए। इसके बाद वह किसी तरह घर से निकलकर सड़क की ओर भागीं और पुलिस को सूचना दी।

तलाक का मामला वापस लेने का दबाव?

अर्चना ने शिकायत में आरोप लगाया कि गुड्डू पंडित और उनके परिवार की ओर से उन्हें और उनके बेटे को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका और गुड्डू पंडित का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। अर्चना का आरोप है कि पूर्व विधायक चाहते हैं कि वह तलाक का केस वापस ले लें और इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है।

पुलिस बोली- वीडियो और आरोपों की जांच जारी

CO सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि कांग्रेस नेत्री ने गुड्डू पंडित के खिलाफ शिकायत दी है। एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज टीम नहीं करती है।

दो साल से चल रहा है दोनों के बीच विवाद

अर्चना पंडित और गुड्डू पंडित के बीच पिछले करीब दो साल से विवाद चलने की बात सामने आई है। करीब दो साल पहले भी अर्चना ने गुड्डू पंडित और उनके परिवार से जान का खतरा बताया था। उस समय गुड्डू पंडित ने पलटवार करते हुए अर्चना के खिलाफ टिप्पणी की थी। दोनों के बीच विवाद का मामला बाद में तलाक की कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया।

गुड्डू पंडित की तीन शादियों का जिक्र

गुड्डू पंडित ने 2005 में काजल शर्मा से शादी की थी। दोनों का एक बेटा है। इसके बाद 2011 में उन्होंने शीतल से शादी की। वर्ष 2018 में दोनों पत्नियों से अलग होने के बाद उसी साल अर्चना से शादी की। अर्चना पंडित पहले समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव रह चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनीं।

दो बार डिबाई से विधायक रह चुके हैं गुड्डू पंडित

गुड्डू पंडित पहली बार 2007 में बसपा के टिकट पर डिबाई विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। उस चुनाव में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को हराया था। इसके बाद 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर डिबाई से चुनाव जीता और दूसरी बार विधायक बने। वर्ष 2016 में उन्होंने सपा छोड़ दी थी।

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर बुलंदशहर सदर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2019 में उन्होंने बसपा के टिकट पर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2022 में उन्होंने सपा छोड़कर शिवसेना का दामन थामा और 2023 में दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।

अर्चना भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं

अर्चना पंडित पहले समाजवादी पार्टी में सक्रिय थीं। वर्ष 2023 में उन्होंने बुलंदशहर नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव सपा के बैनर तले लड़ा था। इस चुनाव में वह भाजपा प्रत्याशी हिमांशु मित्तल की पत्नी से हारकर दूसरे स्थान पर रही थीं। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। फिलहाल वह कांग्रेस महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।

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Updated on:

04 Sept 2026 04:22 pm

Published on:

04 Sept 2026 04:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / ‘आ झाड़ू से मार’, समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू पंडित ने पत्नी को घसीटते हुए पीटा; कांग्रेस महिलासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं अर्चना

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