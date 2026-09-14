प्रयागराज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा, वकीलों को मिलेगा कैशलेस इलाज, राज्य विधिक अधिकारियों को टैबलेट

Yogi Adityanath visit to Prayagraj: प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा की अधिवक्ता की समाज में प्रबुद्ध वर्ग में गिनती होती है, जो समाज की ओपिनियन को बनाता है। अधिवक्ता समाज, शासन-प्रशासन चलाने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के हित से जुड़ी कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी 2025-26 की तरफ से आयोजित स्वागत समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी व अधिकतम मौजूद थे।