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प्रयागराज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा, वकीलों को मिलेगा कैशलेस इलाज, राज्य विधिक अधिकारियों को टैबलेट

Chief Minister Yogi Adityanath: प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के हित में बड़ी घोषणा की। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस, राज्य विधिक अधिकारियों की फीस में वृद्धि और टैबलेट देने की योजना की घोषणा की।
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प्रयागराज

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Narendra Nath Awasthi

Sep 14, 2026

कार्यक्रम में बोलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

कार्यक्रम में बोलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

Yogi Adityanath visit to Prayagraj: प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा की अधिवक्ता की समाज में प्रबुद्ध वर्ग में गिनती होती है, जो समाज की ओपिनियन को बनाता है। अधिवक्ता समाज, शासन-प्रशासन चलाने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के हित से जुड़ी कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी 2025-26 की तरफ से आयोजित स्वागत समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी व अधिकतम मौजूद थे।

डॉ राजेंद्र प्रसाद को याद किया

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रैक्टिस के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि ने आंदोलन को आगे बढ़ाने में गति दी। क्रांतिकारी की मदद के लिए खड़े हुए। सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ने का काम किया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद प्रयागराज के प्रत्येक कुंभ में प्रवास करने के लिए आते थे। माघ मेले में कल्पवास करते थे।

सुशासन जनता की चुनी हुई सरकार की पहली प्राथमिकता

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन जनता की चुनी गई सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। इसके लिए हम लोगों ने तकनीक का भी इस्तेमाल किया है जिससे कि हम पीछे ना रह जाए। पहले 10 जिलों में जिला अदालत किराए के मकान पर चल रहे थे। इन जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। जिसमें एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के न्यायिक कार्यों को संपन्न कराने की व्यवस्था होगी। वहीं पर न्यायिक अधिकारियों के रहने वकीलों के चेंबर आज की भी व्यवस्था होगी।

अधिवक्ता कल्याण निधि हुई 5 लाख रुपए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में 700 करोड़ रुपए से बना 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, मल्टीलेवल पार्किंग, डाइनिंग हाल बनाया गया है। अधिवक्ताओं के कल्याण निधि में पहले डेढ़ लाख रुपए दिए जाते थे। जिसे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में अधिवक्ताओं की उम्र 60 से बढ़कर 70 कर दी गई है। राज्य विधिक अधिकारियों की फीस में 50 फ़ीसदी की वृद्धि की गई है।

5 लाख रुपए तक की कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम

मंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम आदमी का विश्वास कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रति बना रहना चाहिए। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति के माध्यम से अधिवक्ताओं के हित में जो भी प्रस्ताव आएगा। उसे शासन स्वीकार करेगी। चार सौ राज्य विधिक अधिकारियों को टैबलेट देने की भी योजना है। उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

आज गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज और हिंदी दिवस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हिंदी दिवस है। इसके साथ ही हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी भी है। गणपति को बुद्धि, विवेक और न्याय के देव के रूप में सर्वप्रथम उनकी उपासना करते हैं। भारत की परंपरा में हरतालिका तीज अखंड सौभाग्यवती प्राप्त करने का त्यौहार है। हिंदी राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर सके इसके लिए हर भारतवासी तट पर दिखाई पड़ता है। कार्यक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति सहित न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता गम मौजूद थे।

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Updated on:

14 Sept 2026 08:05 pm

Published on:

14 Sept 2026 08:05 pm

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