प्रयागराज में ट्रक ने मां बेटे को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत, चालक फरार

Prayagraj News: प्रयागराज में आज सुबह उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब सड़क पार कर रहे मां बेटे को तेज रफ्तार अनियंत्रित टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती मां बेटे दोनों सड़क पर गिर गए। जिन्हें ट्रक रौंदता हुआ निकल गया। जिससे मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों की पहचान की गई। परिजन भी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है।