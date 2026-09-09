अतीक अहमद के बेटे जेल से आएंगे तो भुगतोगी अंजाम’, उमेश पाल की पत्नी जया पाल को धमकी

जया पाल के मुताबिक, सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी दी जा रही है कि अतीक अहमद के बेटे जेल से बाहर आएंगे तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें आरडीएक्स से उड़ाने तक की धमकी दी गई है। जया इन धमकियों से जुड़े स्क्रीनशॉट लेकर अदालत पहुंची थीं। जया पाल ने अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर का एक पोस्टर दिखाते हुए कहा कि उसमें उमर उंगली के इशारे से चुप रहने के लिए कह रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सबके जरिए उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जया पाल ने कहा कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए।

