9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बुलंदशहर

अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली लैंडिंग की इजाजत, भड़के सपा प्रमुख, VIDEO जारी कर उठाए सवाल

Akhilesh Yadav Helicopter: बुलंदशहर दौरे से पहले अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर की पुलिसलाइन मैदान में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। सपा प्रमुख ने VIDEO शेयर कर प्रशासन पर सवाल उठाए, जबकि पुलिस ने सुरक्षा मानकों का हवाला दिया।
2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Dimple Yadav

Sep 09, 2026

Akhilesh Yadav Bulandshahr Akhilesh Yadav News

अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली लैंडिंग की इजाजत (photo- ians)

Akhilesh Yadav Helicopter Landing: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 11 सितंबर को प्रस्तावित बुलंदशहर दौरे से पहले हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर सियासी टकराव शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और तकनीकी मानकों का हवाला देते हुए पुलिसलाइन मैदान में उनके हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति नहीं दी है। इसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

अखिलेश यादव ने एक्स पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि मौके पर दूर-दूर तक जलभराव नहीं है। सपा प्रमुख का आरोप है कि शासन के कथित निर्देशों के बाद प्रशासन सीमेंट, गारा और पेवर ब्लॉक्स जैसी चीजें दिखाकर कार्यक्रम को रद्द करने का आधार तलाश रहा है। उन्होंने मांग की कि सपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों से हेलीपैड की जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मैदान वास्तव में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए सुरक्षित है या नहीं।

सड़क से आने पर भी अखिलेश ने उठाया सवाल

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में सड़क मार्ग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि अगर वह हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क से बुलंदशहर आएंगे तो क्या एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़कों की खराब स्थिति को भी उनके दौरे में बाधा बताया जाएगा। सपा अध्यक्ष ने सवाल किया कि मौसम और हेलीपैड की समस्या क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए ही है? उनके इस बयान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

प्रशासन बोला- फैसला सुरक्षा मानकों के आधार पर

दूसरी तरफ बुलंदशहर पुलिस प्रशासन ने अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज किया है। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय के मुताबिक, वीवीआईपी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर संबंधित तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट में पुलिसलाइन मैदान को सुरक्षित लैंडिंग के लिहाज से उपयुक्त नहीं पाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट जेपी पांडेय ने भी बताया कि मैदान में पानी भरने की स्थिति के चलते हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी गई। यानी एक तरफ सपा इसे प्रशासनिक अड़ंगा और साजिश बता रही है, वहीं प्रशासन का कहना है कि फैसला पूरी तरह सुरक्षा और तकनीकी मानकों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

सपा में बढ़ा आक्रोश, अब वैकल्पिक व्यवस्था पर नजर

अनुमति नहीं मिलने के बाद बुलंदशहर के सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जिलाध्यक्ष मतलूब अली समेत पार्टी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और अखिलेश यादव के कार्यक्रम में बाधा डाली जा रही है। अब सपा खेमा अखिलेश यादव के बुलंदशहर पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और आगे की रणनीति पर विचार कर रहा है। ऐसे में 11 सितंबर का उनका दौरा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हेलीपैड की अनुमति को लेकर सपा बनाम प्रशासन की नई सियासी खींचतान का केंद्र बन गया है।

‘आ झाड़ू से मार’, समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू पंडित ने पत्नी को घसीटते हुए पीटा; कांग्रेस महिलासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं अर्चना

ये भी पढ़ें
bulandshahr guddu pandit wife archana panda assault viral video

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 02:02 pm

Published on:

09 Sept 2026 02:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली लैंडिंग की इजाजत, भड़के सपा प्रमुख, VIDEO जारी कर उठाए सवाल

पत्रिका लाइव अपडेट

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन हैं अखिलेश के करीबी और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित? पत्नी को मारने का वीडियो वायरल, जानें राजनीतिक सफर

guddu pandit wife archana panda
बुलंदशहर

‘आ झाड़ू से मार’, समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू पंडित ने पत्नी को घसीटते हुए पीटा; कांग्रेस महिलासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं अर्चना

bulandshahr guddu pandit wife archana panda assault viral video
बुलंदशहर

‘बसपा से शुरुआत और बीजेपी में मंत्री!’ जानिए बुलंदशहर के कद्दावर नेता अनिल शर्मा की पूरी प्रोफाइल

BJP MLA Anil Sharma Death
बुलंदशहर

‘UP में 6 विधानसभा सीटें खाली!’ अनिल शर्मा के निधन के बाद बदला समीकरण, जानिए क्यों नहीं होंगे अब उपचुनाव

BJP MLA Anil Sharma Death
बुलंदशहर

पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा विधायक अनिल शर्मा का निधन, कैंसर से थे पीड़ित

Anil Sharma BJP MLA
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.