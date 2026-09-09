अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली लैंडिंग की इजाजत, भड़के सपा प्रमुख, VIDEO जारी कर उठाए सवाल

दूसरी तरफ बुलंदशहर पुलिस प्रशासन ने अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज किया है। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय के मुताबिक, वीवीआईपी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर संबंधित तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट में पुलिसलाइन मैदान को सुरक्षित लैंडिंग के लिहाज से उपयुक्त नहीं पाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट जेपी पांडेय ने भी बताया कि मैदान में पानी भरने की स्थिति के चलते हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी गई। यानी एक तरफ सपा इसे प्रशासनिक अड़ंगा और साजिश बता रही है, वहीं प्रशासन का कहना है कि फैसला पूरी तरह सुरक्षा और तकनीकी मानकों को ध्यान में रखकर लिया गया है।