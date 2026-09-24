उत्तराखंड BJP को मिली नई टीम, CM धामी बोले- राम माधव के अनुभव से संगठन को मिलेगा फायदा

धामी ने कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमें तीन वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि राम माधव लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनका व्यापक अनुभव संगठन के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्होंने अरविंद मेनन के अनुभव का भी उल्लेख किया। धामी के मुताबिक, मेनन ने छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा में काम किया और बाद में भाजपा के संगठन मंत्री सहित विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं। उनके संगठनात्मक अनुभव से भी प्रदेश भाजपा को लाभ मिलेगा।