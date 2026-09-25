Rain Alert: रेड अलर्ट के बीच CM धामी का एक्शन! अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी 13 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को 24 घंटे एक्टिव रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, SDRF, फायर सर्विस, स्वास्थ्य, PWD, बिजली और पेयजल विभाग के बीच लगातार तालमेल रखने को कहा गया है। चारधाम यात्रा मार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी खास निगरानी रखी जाएगी। यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम पहले से तैयार रखने को कहा गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। लोगों को नदियों, झरनों और लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के टोल-फ्री नंबर 1070, जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के 1077 और इमरजेंसी सेवा 112 पर संपर्क किया जा सकता है।