‘सहानुभूति Blinkit से डिलीवर नहीं होती’, मनोज झा का महिला अपराधों को लेकर बिहार सरकार पर हमला

बांका की घटना को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद ही कई बार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं और उसके बाद मामले पर राजनीति होने लगती है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और युवाओं के व्यवहार को लेकर गंभीर चिंता की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई लड़की स्कूल से घर लौटते समय सुनसान रास्ते से गुजरती है तो उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने बांका के साथ-साथ समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधेपुरा में सामने आई घटनाओं का भी जिक्र किया और इन्हें गंभीर बताया।