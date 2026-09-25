25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

‘सहानुभूति Blinkit से डिलीवर नहीं होती’, मनोज झा का महिला अपराधों को लेकर बिहार सरकार पर हमला

Bihar Crime Against Women; बिहार में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ सामने आ रही घटनाओं को लेकर RJD सांसद मनोज झा ने सरकार पर सवाल उठाए। बांका में नाबालिग से कथित दुर्व्यवहार के मामले में तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Imran Ansari

Sep 25, 2026

Manoj Jha on Bihar Government

मनोज झा का महिला अपराधों को लेकर बिहार सरकार पर हमला, फोटो सोर्स- ANI

Manoj Jha on Bihar Government:बिहार में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ सामने आ रही घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाओं का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है और सत्ता में बैठे लोगों में संवेदनशीलता की कमी चिंता का विषय है। मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाए।

बांका में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की घटना का जिक्र करते हुए मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दिए गए नेताओं के बयान उन्हें बार-बार याद आते हैं। मनोज झा ने कहा कि सहानुभूति Blinkit से डिलीवर नहीं होती, यह अंदर से आनी चाहिए। आपकी अंदर की सहानुभूति खत्म हो गई है।' उन्होंने बिहार की स्थिति को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की और सत्ता में बैठे लोगों के रवैये पर सवाल उठाया।

पप्पू यादव ने भी उठाए सवाल

बांका की घटना को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद ही कई बार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं और उसके बाद मामले पर राजनीति होने लगती है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और युवाओं के व्यवहार को लेकर गंभीर चिंता की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई लड़की स्कूल से घर लौटते समय सुनसान रास्ते से गुजरती है तो उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने बांका के साथ-साथ समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधेपुरा में सामने आई घटनाओं का भी जिक्र किया और इन्हें गंभीर बताया।

चिराग पासवान ने कहा- अधिकारियों की भी तय हो जवाबदेही

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नाबालिग लड़कियों से जुड़ी घटनाओं को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिनके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं।

बिहार घटना पर बोले चिराग पासवान- सिर्फ गिरफ्तारी और एनकाउंटर से नहीं रुकेगा अपराध, अफसरों पर भी गिरे गाज

ये भी पढ़ें
Chirag Paswan

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2026 04:29 pm

Published on:

25 Sept 2026 04:16 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘सहानुभूति Blinkit से डिलीवर नहीं होती’, मनोज झा का महिला अपराधों को लेकर बिहार सरकार पर हमला

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन पर ललन सिंह बोले- मीडिया रिपोर्ट पर हो-हल्ला क्यों? हार की समीक्षा करे कांग्रेस

Lalan Singh JDU
राष्ट्रीय

बांका में युवती से बदसलूकी पर भड़के तेजस्वी यादव, पूछा- वीडियो वायरल होने के बाद ही क्यों जागती है पुलिस?

tejashwi yadav on banka viral video
राष्ट्रीय

बिहार घटना पर बोले चिराग पासवान- सिर्फ गिरफ्तारी और एनकाउंटर से नहीं रुकेगा अपराध, अफसरों पर भी गिरे गाज

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

समस्तीपुर कांड पर मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, बोले- ‘सरकार अपना काम कर रही, विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप

Dilip Jaiswal news
राष्ट्रीय

समस्तीपुर-मधेपुरा की घटनाओं पर बोले मंत्री मिथलेश तिवारी, कहा- ‘अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं’

Bihar Crime, Mithilesh Tiwari,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.