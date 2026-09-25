पंजाब में नशे पर BJP का बड़ा प्लान क्या है? तरुण चुघ ने बताए 5 कदम, तस्करों से लेकर ड्रग मनी तक पर नजर

Punjab Drug Crisis: पंजाब में नशे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। बीजेपी की ओर से चल रही 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' के दौरान पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने नशे के खिलाफ अपनी पार्टी का प्लान बताया। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में सिर्फ पुलिस या सरकार ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भी साथ आना होगा।