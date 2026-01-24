26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, 4 आतंकी गिरफ्तार, 2.5 किलो RDX, पिस्तौल बरामद

होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मलिक ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर होशियारपुर पुलिस और सीआई जालंधर की टीमों ने संयुक्त रूप से चार आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से आरडीएक्स-आधारित IED और दो पिस्तौल बरामद हुए। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मामले में संपूर्ण जाल और पीछे के कनेक्शन को उजागर करने के लिए जांच लगातार जारी है।