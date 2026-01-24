24 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, 4 आतंकी गिरफ्तार, 2.5 किलो RDX, पिस्तौल बरामद

पंजाब पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान-समर्थित BKI से जुड़े चार आतंकियों को गिरफ्तार कर 2.5 किलो RDX से भरा IED जब्त किया। जांच में पता चला कि हमला अमेरिका और पाकिस्तान से संचालित मॉड्यूल द्वारा योजना बद्ध था।

होशियारपुर

image

Devika Chatraj

Jan 24, 2026

बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ (File Photo)

गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब पुलिस ने होशियारपुर में एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने पाकिस्तान की ISI समर्थित प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े चार आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करीब 2.5 किलो RDX से भरा IED बरामद किया।

आरोपियों की पहचान

पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों की पहचान दिलजोत सिंह, हरमन सिंह उर्फ हैरी/हरी, अजय उर्फ महिरा और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला के रूप में हुई है। ये सभी एसबीएस नगर जिले के राहों क्षेत्र के निवासी हैं। इनके पास से दो पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं।

गणतंत्र दिवस पर बड़ा हादसा टला

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह आतंकवादी मॉड्यूल अमेरिका स्थित BKI हैंडलरों द्वारा संचालित किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बरामद IED का इस्तेमाल आगामी गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान हमला करने के लिए किया जाना था।

पाकिस्तान से विस्फोटक सप्लाई

सूत्रों के अनुसार, BKI के हैंडलर अमेरिका से आतंकियों को निर्देश दे रहे थे और पाकिस्तान की आईएसआई उन्हें विस्फोटक सामग्री मुहैया करा रही थी। यह गिरोह पंजाब की शांति भंग करने और टारगेटेड हमले करने के इरादे से सक्रिय था। पुलिस ने चारों आतंकियों से पूछताछ शुरू कर दी है और उनके अन्य साथियों की पहचान के लिए विस्तृत जांच जारी है।

खुफिया सूचना के आधार पर गिरफ्तारी

होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मलिक ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर होशियारपुर पुलिस और सीआई जालंधर की टीमों ने संयुक्त रूप से चार आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से आरडीएक्स-आधारित IED और दो पिस्तौल बरामद हुए। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मामले में संपूर्ण जाल और पीछे के कनेक्शन को उजागर करने के लिए जांच लगातार जारी है।

