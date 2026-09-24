Nitin Nabin: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एमपी के लिए की तीन और नियुक्ति

अमित शाह के करीबी माने जाने वाले शिव प्रकाश पर आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शिवप्रकाश के पास इससे पहले भी मध्यप्रदेश की जिम्मेदारी रह चुकी है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का बूथ और माइक्रोमैनेजमेंट ऐसा है जिससे पहले भी मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र को भाजपा को जीत मिलती रही है। इससे पहले 2017 में उत्तराखंड और 2023 में मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत मुश्किल मानी जा रही थी। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा इन राज्यों में सत्ता में काबिज हो पाई थी। मूलतः मुरादाबाद के रहने वाले शिव प्रकाश भाजपा में शामिल होने से पहले संघ के प्रचारक थे। वे सूझबूझ और असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने में निपुण माने जाते हैं। बताया जाता है कि शिव प्रकाश ने महाराष्ट्र में भी सबसे पहले संगठन को सही किया और फिर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी। इससे कार्यकर्ताओं में यह मैसेज गया कि पार्टी उन पर विश्वास करती है। भाजपा के कोर वोटर को भी एक्टिव करने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है।