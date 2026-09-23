आशीष ऊषा अग्रवाल बने भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक, सीएम मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं

खास बात ये है कि, राष्ट्रीय टीम में एंट्री मिलने के सिर्फ 37 दिनों के भीतर ही उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ग्वालियर के आशीष उषा अग्रवाल का भाजपा में सफर अचानक मिली किसी एक जिम्मेदारी की कहानी नहीं है। करीब 16 साल पहले उन्होंने पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका शुरू की थी। इसके बाद उनकी सक्रियता भाजपा संगठन की ओर बढ़ी और 2010 से वे ग्वालियर में पार्टी की गतिविधियों से जुड़ गए। लगातार संगठन के साथ काम करने के बाद 2017 में उन्हें भाजपा मध्यप्रदेश के मीडिया पैनल में जगह मिली। इसके बाद 2021 में वे प्रदेश प्रवक्ता बने। करीब दो साल बाद अप्रैल 2023 को उन्हें मध्यप्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी बनाया गया।