एमपी बीजेपी में बड़ी नियुक्ति, हेमंत खंडेलवाल ने बनाया प्रदेश मीडिया प्रभारी

मध्यप्रदेश भाजपा में बड़ी नियुक्ति हुई है। बृज गोपाल लोया को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है। मध्यप्रदेश भाजपा ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति के बाद यह नियुक्ति की गई है। इससे पहले सोमवार के सत्ता और संगठन के शीर्ष नेताओं ने प्रदेश मीडिया प्रभारी पद पर नियुक्ति के लिए गहन विचार विमर्श किया था। डिजिटल टीम के लिए केंद्रीय नेतृत्व के सख्त दिशा निर्देश हैं। इसका ध्यान रखते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सीएम मोहन यादव से विस्तार से चर्चा की और बुधवार को आखिरकार बृज गोपाल लोया को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाने की घो​षणा कर दी गई।