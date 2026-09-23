BJP ने जारी की प्रभारियों और सह प्रभारियों की लिस्ट, जानें मध्यप्रदेश में किसे मिली जिम्मेदारी

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। इससे पहले उत्तराखंड की सह प्रभारी की भूमिका निभा रही थीं। उन्हें अब मध्यप्रदेश में सह प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश की सीनियर नेता है। 20 मई 1973 को कापुर में जन्मी रेखा वर्मा 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी थीं। धरहरा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को हराकर चर्चाओं में आई थीं। हालांकि बाद में जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से भाजपा के टिकट पर जितिन प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया था। रेखा वर्मा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के मोहम्मदी इलाके के मकसूदपुर गांव की रहने वाली रेखा ने दिल्ली की सियासत से जुड़ने के बावजूद अपने गांव से नाता नहीं तोड़ा। यही कारण है कि उन्हें मजबूत चेहरे के तौर पर देखा जाता है। धरहरा लोकसभा सीट पर भले ही वे हैट्रिक नहीं लगा पाईं, लेकिन पार्टी ने पिछड़ा वर्ग की रेखा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही मध्यप्रदेश का सहप्रभारी बनाकर बड़ा दांव खेला है।