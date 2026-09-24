FIR के बाद छलका जहांगीराबाद के पूर्व TI का दर्द, वीडियो में कही बड़ी बात

जहांगीराबाद TI का छलका दर्द (फोटो सोर्स: Patrika and Rajankumar Facebook)
Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वकीलों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद जहांगीराबाद थाना इलाके के तत्कालीन थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एक साथ निलंबन और फिर केस दर्ज होने के बाद उनका एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में राजन सिंह भावुक और कड़े शब्दों में अपना पक्ष रखते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि, कहना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कह नहीं सकता। हालांकि, सच हमेशा सूरज की तरह होता है, बादल कितने भी घने हों, एक दिन छंटेंगे ही।
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