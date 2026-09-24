10,200 करोड़ की संपत्ति वाले विनोद अग्रवाल MP के सबसे बड़े दानवीर भी हैं, नंबर-1 पर कायम

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में देश के कारोबारियों के साथ ही मध्यप्रदेश के पांच कारोबारी भी शामिल हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम कोल व्यापारी विनोद अग्रवाल है। इंदौर के विनोद कुमार अग्रवाल मध्यप्रदेश में पहले स्थान पर हैं। 2022 से नंबर वन पर काबिज हैं। पिछले वर्ष की तुलना में संपत्ति 700 करोड़ बढ़ी है। कुल संपत्ति 9,500 करोड़ से बढ़कर 10,200 करोड़ हो गई है। देश में 365वीं रैंक है। अग्रवाल कोल और अब रियल एस्टेट क्षेत्र के जरिए वे इंदौर को वैश्विक पहचान दिलाने में जुटे हैं। साल 2024 की लिस्ट में भी विनोद अग्रवाल एमपी के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में लिस्टेड हुए थे। 2022 और 2023 में संपत्ति 7100 करोड़ आंकी गई थी। जो 2024 में 400 करोड़ बढ़ गई।