एमपी बीजेपी के इन बड़े नेताओं को मिली अलग-अलग राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया को आंध्रप्रदेश का प्रभारी बनाया है। 9 अगस्त 1968 को भिंड में जन्मे अरविंद एमए एलएलबी तक पढ़े हैं। अरविंद अटेर विकासखंड के अंतर्गत ज्ञानपुरा के रहने वाले हैं। 2008 में अरविंद भदौरिया पहली बार विधायक चुने गए थे। शिवराज कैबिनेट में सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं। साधारण परिवार में जन्मे अरविंद भदौरिया ने 2018 में कांग्रेस नेता हेमंत कटारे को 5 हजार वोटों से हराया था। अरविंद 10 सालों तक स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे और एबीवीपी भिंड के नगर अध्यक्ष भी रहे। अरविंद भदौरिया भाजपा मोर्चा के प्रदेश संगठन मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।