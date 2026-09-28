Ram Mandir Donation Dispute: ‘दोषियों को सरकारी गवाह बनाकर बचाने का काम किया गया’, चंपत राय को लेकर बोले राकेश सिन्हा

भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने राम मंदिर के मुद्दे पर सपा-कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आने के साथ उन शक्तियों को भी राम की याद आने लगी है, जो उनके अनुसार पहले राम मंदिर आंदोलन के विरोध में रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट में रामलला के अस्तित्व और प्रमाण को लेकर सवाल उठाए गए थे। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि चुनाव के समय अब विपक्षी दल राम मंदिर की बात कर रहे हैं।