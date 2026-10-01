‘आगामी चुनाव लड़ने से इंकार’ अयोध्या पहुंचे पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा ऐलान

पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (फोटो सोर्स- ANI)
Brij Bhushan Sharan Singh Statement Akhilesh Yadav: अयोध्या में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि अखिलेश यादव से उनके रिश्ते व्यक्तिगत हैं। उन्होंने कहा कि ये संबंध राजनीति से अलग हैं और दोनों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे संपर्क बने हुए हैं।
बृजभूषण ने कहा कि मेरा अखिलेश यादव से व्यक्तिगत रिश्ता है। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता और वे मेरे खिलाफ नहीं बोलते। मैं भाजपा में हूं और वे सपा के नेता हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अखिलेश की तारीफ करना राजनीतिक मायने नहीं रखता। हम रिश्तेदार हैं। मैं उनकी पार्टी से भी सांसद रह चुका हूं। वे अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से न जोड़ें।
जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अखिलेश के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो बृजभूषण ने कहा कि दोनों संबंधित हैं और उन्होंने अखिलेश की पार्टी से भी सांसद पद संभाला था। हालांकि उन्होंने आगामी चुनावों में उम्मीदवारी से इनकार कर दिया। उनका यह बयान उन अटकलों के बीच आया है जिनमें सपा में उनके संभावित शामिल होने की चर्चा चल रही थी।
बृजभूषण के इन टिप्पणियों से एक दिन पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा था कि बृजभूषण से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा था कि कई भाजपा विधायक सपा से संपर्क में हैं, लेकिन सभी को जगह देना मुश्किल है क्योंकि पार्टी झूठे वादे नहीं करना चाहती। उन्होंने बृजभूषण के लिए हरा या भगवा स्कार्फ पहनने का फैसला खुद उन पर छोड़ दिया था।
बृजभूषण शरण सिंह का यह रुख उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही चर्चाओं को शांत करने वाला है। हाल के दिनों में उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की थी, जिससे सपा में उनके आने की संभावनाएं जताई जा रही थीं। लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे भाजपा में ही बने रहेंगे और चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे।
अयोध्या में पुष्पमाला पहने बृजभूषण मीडिया के घेरे में थे। उनका यह बयान व्यक्तिगत संबंधों और राजनीतिक दलबदल की अटकलों के बीच आया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत सौहार्द को रेखांकित करता है, लेकिन दल बदल की अटकलों पर पानी फेर देता है।
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