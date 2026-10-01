‘आगामी चुनाव लड़ने से इंकार’ अयोध्या पहुंचे पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा ऐलान

बृजभूषण ने कहा कि मेरा अखिलेश यादव से व्यक्तिगत रिश्ता है। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता और वे मेरे खिलाफ नहीं बोलते। मैं भाजपा में हूं और वे सपा के नेता हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अखिलेश की तारीफ करना राजनीतिक मायने नहीं रखता। हम रिश्तेदार हैं। मैं उनकी पार्टी से भी सांसद रह चुका हूं। वे अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से न जोड़ें।