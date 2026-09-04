Saharanpur News: किसानों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले नहीं देंगे अपनी खेती की जमीन

जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे किसानों ने कहा कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। इधर-उधर से उन्हे पता चल रहा है कि उनकी जमीन ली जा रही है। किसान आनंद प्रकाश त्यागी ने कहा कि किसी किसान की जमीन बिना उसकी सूचना के आखिर प्रशासन कैसे ले सकता है। इसके बाद किसानों ने एक स्वर में कहा कि वह अपनी जमीन नहीं देना चाहते। जो जमीनें उनके पास हैं वह खेती की हैं और उनके पूर्वजों से उन्हे खेती करने के लिए मिली हैं। ऐसे में वह अपनी जमीनों को देना नहीं चाहते हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन जेल को किसी अन्य स्थान पर ले जाए। दंघेड़ा के किसान अपनी जमीनें देने के लिए तैयार नहीं है। साफ कहा कि इसके लिए अगर हमें आंदोलन या धरना देना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हैं लेकिन अपनी जमीनें नहीं देंगे।