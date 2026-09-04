4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सहारनपुर

Saharanpur News: किसानों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले नहीं देंगे अपनी खेती की जमीन

Saharanpur News किसानों का साफ कहना है कि जमीन हमारे पूर्वजों की है। पुस्तैनी जमीन को हम जेल के लिए नहीं देंगे।
2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Sep 04, 2026

Farmer

जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े ग्रामीण ( फोटो श्रोत पत्रिका )

Saharanpur News जिला जेल को शहर से बाहर ले जाने की योजना के खिलाफ सहारनपुर के किसानों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर हम अपनी जमीन नहीं देंगे। प्रशासन अपना कोई अन्य इंतजाम कर लें। जिला जेल को किसी दूसरे स्थान पर ले जाए। किसानों का यह भी कहना है कि अगर उनकी खेती की जमीन ले ली गई तो वह क्या करेंगे?

ये है पूरा मामला

दरअसल पिछले लंबे समय से सहारनपुर प्रशासन देहरादून रोड स्थित जिला कारागार को शहर से बाहर ले जाने की योजना बना रहा है। पिछले कई वर्षों से इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही थी लेकिन जमीन नहीं मिल रही थी। पहले बेहट रोड और दिल्ली रोड पर जिला कारागार को ले जाने के प्रस्ताव भेजे गए थे लेकिन अब जिला कारागार को नागल थाना क्षेत्र गांव दंघेड़ा के पास ले जाने का प्रस्ताव बना है। जेल के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना है। इसी को विरोध में किसान गुरुवार को जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे और अपनी मांगे उठाते हुए कहा कि हम अपनी जमीनें नहीं देना चाहते।

ग्रामीणों ने कहा हमारे पास कोई सूचना तक नहीं

जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे किसानों ने कहा कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। इधर-उधर से उन्हे पता चल रहा है कि उनकी जमीन ली जा रही है। किसान आनंद प्रकाश त्यागी ने कहा कि किसी किसान की जमीन बिना उसकी सूचना के आखिर प्रशासन कैसे ले सकता है। इसके बाद किसानों ने एक स्वर में कहा कि वह अपनी जमीन नहीं देना चाहते। जो जमीनें उनके पास हैं वह खेती की हैं और उनके पूर्वजों से उन्हे खेती करने के लिए मिली हैं। ऐसे में वह अपनी जमीनों को देना नहीं चाहते हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन जेल को किसी अन्य स्थान पर ले जाए। दंघेड़ा के किसान अपनी जमीनें देने के लिए तैयार नहीं है। साफ कहा कि इसके लिए अगर हमें आंदोलन या धरना देना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हैं लेकिन अपनी जमीनें नहीं देंगे।

ग्रामीणों में भी दो फाड़

हैरान कर देने वाली बात यह है कि दंघेड़ा गांव में ही इस मामले को लेकर किसान दो फाड़ हैं। गांव के ही कुछ परिवारों को इस बात पर एतराज नहीं है उनकी जमीन ली जा रही है। यानि साफ है कि कुछ परिवार अपनी जमीन प्रशासन को देने को तैयार हैं लेकिन कुछ परिवार इससे सहमत नहीं है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे किसानों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी जमीनें देने के लिए तैयार हैं वो अपनी जमीनें दे सकते हैं लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वह किसी भी कीमत पर अपनी जमीनें नहीं देंगे।

अब धरना देंगे किसान

अपनी मांगो के लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे किसानों ने कहा कि अभी तो वह अपनी बात कहने के लिए लिखित में शिकायत लाए हैं। यदि उनकी बात को प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता और उन्हे कोई सटीक आश्वासन नहीं मिलता तो वह धरना देंगे। यह भी कहा कि इसके लिए उन्हे किसी संगठन या भीड़ की आवश्यकता नहीं है। जो किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं वह मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर या धरनास्थल पर धरना देकर बैठेंगे और शांति पूर्ण तरीके से तब तक धरना देंगे जब तक कि उन्हे प्रशासन से कोई सटीक आश्वासन नहीं मिल जाता।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2026 02:25 pm

Published on:

04 Sept 2026 02:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Saharanpur News: किसानों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले नहीं देंगे अपनी खेती की जमीन

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Charu Chaudhary: कौन हैं चारू चौधरी? फैशन डिजाइनर से RLD की साइलेंट पॉवर तक, अब अखिलेश के खिलाफ क्यों संभाला मोर्चा?

Charu Chaudhary Charu Chaudhary Biography Charu Chaudhary Jayant Chaudhary Wife
सहारनपुर

सहारनपुर में बोले जयंत विरोधियों की जुबां पर RLD का नाम हमारी मजबूती, बोले इस बार गन्ने का दाम 400 पार!

Jayant Chaudhary
सहारनपुर

ससुर कांग्रेस में, दामाद सपा में, शायान मसूद ने अखिलेश का हाथ थामा, घर में सियासी बगावत पर छलका इमरान मसूद का दर्द

Imran Masood on Akhilesh Yadav Imran Masood Son in Law Shayan Masood Shayan Masood Joins SP
सहारनपुर

Saharanpur Politics 2027: इमरान मसूद के गढ़ में अखिलेश की नई रणनीति! दूसरे मुस्लिम नेताओं को तवज्जो, दामाद को भी साथ ले गए

Imran Masood Saharanpur Akhilesh Yadav Saharanpur Akhilesh Yadav Muslim Politics
सहारनपुर

2027 से पहले वेस्ट में रालोद का शक्ति प्रदर्शन! सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में जयंत की स्वाभिमान रैली आज

jayant chaudhary
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.