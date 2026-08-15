Amethi SP Sarvanan T: 778 गिरफ्तारियां और 47 नाबालिग बच्चियों की बरामदगी, जानिए कौन हैं अमेठी SP सरवणन टी. जिन्हें मिला DGP का गोल्ड सम्मान

एसपी सरवणन टी. के मुताबिक, ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ का नाम महाभारत की रणनीति से प्रेरित है। इसका मकसद अपराध करने के बाद भागने वाले आरोपियों के रास्ते को पहले से समझकर पुलिस की निगरानी मजबूत करना है। इसके लिए पुलिस ने पिछले तीन साल के संपत्ति संबंधी अपराधों का डेटा खंगाला। अपराध किस इलाके में हुए, किस रास्ते से आरोपी निकल सकते हैं और किन स्थानों पर निगरानी ज्यादा प्रभावी हो सकती है, इन तमाम बिंदुओं का विश्लेषण किया गया। इसी आधार पर जिले के प्रमुख रास्तों और सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग प्वाइंट तैयार किए गए। कोशिश यह है कि किसी वारदात के बाद भागने वाला संदिग्ध पुलिस की कम से कम एक चेकिंग टीम की नजर से जरूर गुजरे।