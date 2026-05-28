महाराजी देवी प्रजापति विवाद पर गरमाई UP की राजनीति, राजभर ने अखिलेश को बताया ‘धृतराष्ट्र’

राजभर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में गैर-यादव पिछड़ों और दलितों को केवल चुनावी समय पर याद किया जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे नेताओं की भूमिका सिर्फ झंडा उठाने, दरी बिछाने और वोट दिलाने तक सीमित रहती है। जबकि सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है।

उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज से आने वाली महिला विधायक के साथ उनकी ही पार्टी के लोगों द्वारा अभद्रता और मारपीट की बात सामने आ रही है। विधायक के बेटे ने भी कैमरे पर कुछ नेताओं के नाम लेकर आरोप लगाए हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व की ओर से अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई।