अमेठी में संवर रहा मलिक मोहम्मद जायसी पार्क, 10.36 करोड़ से बनेगा भव्य पर्यटन और साहित्यिक केंद्र

मलिक मोहम्मद जायसी भारतीय साहित्य और सूफी परंपरा के ऐसे रचनाकार रहे हैं, जिनकी कृतियों में प्रेम, आध्यात्मिकता, मानवीय संवेदना और सांस्कृतिक समन्वय की गहरी छाप दिखाई देती है। उनकी सबसे चर्चित रचना ‘पद्मावत’ है, जिसे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। जायसी की साहित्यिक विरासत को अमेठी से जोड़कर देखा जाता है और उनके स्मारक को लंबे समय से साहित्य प्रेमियों और शोधार्थियों के लिए विशेष महत्व वाला स्थान माना जाता रहा है। अब इसी विरासत को पर्यटन के व्यापक फलक से जोड़ने की तैयारी है। सरकार की योजना है कि स्मारक परिसर ऐसा स्थान बने, जहां पर्यटक केवल घूमने न आएं, बल्कि जायसी के जीवन और साहित्य को समझने का अवसर भी प्राप्त करें। इस लिहाज से यहां विकसित की जा रही आधुनिक लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और अन्य सुविधाएं परियोजना को सामान्य पार्क से अलग पहचान देंगी।