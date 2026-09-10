Gauriganj Politics: बागी राकेश सिंह के गढ़ में अखिलेश की नई चाल, संतोष पांडेय से मुलाकात के निकाले जा रहे मायने

गौरीगंज में सपा के सामने चुनौती केवल उम्मीदवार चुनने की नहीं है। तीन बार विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह की स्थानीय पकड़ को देखते हुए पार्टी को ऐसा चेहरा चाहिए जो संगठन के साथ-साथ जमीन पर भी मुकाबला कर सके। ऐसे में संतोष पांडेय का नाम सामने आना सपा की संभावित रणनीति की ओर इशारा जरूर करता है, लेकिन अभी इसे टिकट का फैसला मानना जल्दबाजी होगी। अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व को ही लेना है। फिलहाल अखिलेश यादव और संतोष पांडेय की मुलाकात ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि गौरीगंज में 2027 की लड़ाई के लिए सपा ने अभी से अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। और अगर संतोष पांडेय को मैदान में उतारा जाता है, तो मुकाबला राकेश प्रताप सिंह बनाम सपा के नए चेहरे के बीच एक नए सियासी समीकरण का रूप ले सकता है।